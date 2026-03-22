Oggi, domenica 22 marzo, si conclude a Toruń, in Polonia, la ventunesima edizione dei Mondiali Indoor di atletica leggera 2026. L’Italia si prepara a vivere un’ultima giornata ricca di emozioni, con numerosi atleti di punta pronti a contendersi le medaglie nelle rispettive discipline.

Gli azzurri in gara per il podio

Grande attesa per Mattia Furlani nella finale del salto in lungo maschile. Dopo l’eccellente misura di 8,39 metri realizzata a Metz, Furlani è chiamato a un duello avvincente contro il bulgaro Saraboyukov per il titolo mondiale. Nel getto del peso maschile, Leonardo Fabbri figura tra i favoriti, forte di un primato stagionale di 20,50 metri che lo pone in corsa per le posizioni di vertice.

Anche Larissa Iapichino è pronta a lottare per il podio nella finale del salto in lungo femminile, dopo aver dimostrato il suo valore con la vittoria nel World Indoor Tour.

Sulla pista, nei 1500 metri, Federico Riva e Ludovica Cavalli cercheranno di distinguersi nelle rispettive finali. Le batterie dei 60 ostacoli femminili vedranno ai blocchi di partenza Giada Carmassi ed Elisa Di Lazzaro, determinate a conquistare un posto nelle semifinali e, auspicabilmente, nella finale. Infine, Sveva Gerevini affronterà le sfide del pentathlon, una disciplina che richiede versatilità e resistenza in più prove.

Programma e copertura televisiva

La giornata finale si preannuncia intensa, con un calendario fitto di eventi che prenderanno il via fin dal mattino.

Si inizia alle 10:05 con i 60 ostacoli del pentathlon. Tra gli appuntamenti clou della mattinata, la finale del salto in lungo femminile alle 10:20 e la finale del getto del peso maschile alle 11:23. Il pomeriggio e la serata saranno dedicati alle finali più attese: alle 19:12 la finale del salto in lungo maschile, seguita alle 19:22 dalla finale dei 1500 metri femminili. A chiudere la rassegna, le emozionanti finali degli 800 metri (maschili e femminili) e delle staffette 4x400 (maschili e femminili) promettono spettacolo.

Per seguire ogni istante delle competizioni, la diretta televisiva sarà disponibile su RaiSportHD (gratuitamente, per entrambe le sessioni), Sky Sport Uno (canale 201, per la sessione mattutina) e Sky Sport Arena (canale 204, per entrambe le sessioni).

Gli appassionati potranno seguire le gare anche in streaming su RaiPlay (gratuitamente, entrambe le sessioni), Sky Go e NOW (questi ultimi due tramite abbonamento). Per un aggiornamento costante in tempo reale, sarà disponibile una diretta testuale su OA Sport.

La delegazione italiana ai Mondiali Indoor

Quella di Toruń rappresenta la ventunesima edizione dei Mondiali Indoor di atletica, un evento che ha visto l'Italia presentarsi con una delegazione da record. Con ventisei atleti convocati, equamente divisi tra uomini e donne, la partecipazione azzurra segna un primato storico per la manifestazione. Oltre ai già citati protagonisti, la squadra include altri nomi di spicco come Nadia Battocletti e Andy Diaz, atleti che hanno già dimostrato il loro valore in importanti contesti internazionali, inclusi le Olimpiadi 2024 e i Mondiali 2025.

La presenza di un contingente così numeroso e qualificato sottolinea le elevate ambizioni dell'Italia in questa rassegna iridata, puntando a consolidare la propria presenza ai vertici dell'atletica mondiale.