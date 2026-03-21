Zaynab Dosso scende in pista oggi ai Campionati Mondiali indoor di atletica a Toruń con un obiettivo ambizioso: conquistare il suo terzo podio consecutivo nei 60 metri femminili. L'atleta emiliana, 26 anni, ha già dimostrato il suo valore con un bronzo ottenuto a Glasgow e un argento a Nanchino nelle precedenti edizioni. La sua forma è eccellente, come testimonia il nuovo primato italiano di 6,99 secondi, stabilito proprio sulla pista polacca lo scorso 22 febbraio. Questa prestazione la pone in coabitazione con Julien Alfred, medaglia d'oro olimpica a Parigi 2024 e considerata la favorita della competizione, per la miglior prestazione mondiale dell'anno.

Per puntare a una medaglia, sarà fondamentale per Dosso realizzare un crono molto vicino ai 7 secondi netti.

Il Programma delle Gare di Oggi

Il calendario delle competizioni odierne prevede un'intensa giornata di velocità. Le batterie dei 60 metri femminili prenderanno il via alle ore 11.05. Successivamente, le semifinali sono fissate per le ore 20.14, mentre la tanto attesa finale che assegnerà le medaglie si svolgerà alle ore 21.20. Gli appassionati potranno seguire le batterie in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Le fasi cruciali, ovvero le semifinali e la finale, saranno invece visibili su RaiSportHD e Sky Sport Arena, garantendo una copertura completa dell'evento.

Dove Seguire l'Evento: Streaming e Aggiornamenti

Per chi preferisce lo streaming, le opzioni sono molteplici. Le batterie saranno disponibili su Rai Play Sport 2. Le semifinali e la finale, momenti clou della giornata, saranno accessibili su Rai Play, Sky Go e NOW, offrendo flessibilità nella visione. Inoltre, per non perdere nemmeno un istante dell'azione, OA Sport offrirà una diretta live testuale dell'intero evento, fornendo aggiornamenti in tempo reale su ogni fase della competizione.

La Copernicus Cup: Un Test Pre-Mondiale

In preparazione a questi Mondiali indoor, il meeting Copernicus Cup di Toruń, tappa prestigiosa del World Athletics Indoor Tour Gold, ha rappresentato un importante banco di prova.

L'evento è stato trasmesso in diretta su Sky Sport Arena, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini. Questa competizione ha offerto un'anticipazione della rassegna iridata, mettendo in mostra la sfida sui 60 metri donne tra atlete di spicco come Zaynab Dosso, Ewa Swoboda e Patrizia van der Weken, fornendo indicazioni preziose sullo stato di forma delle protagoniste.