La Nazionale italiana di pattinaggio artistico si prepara ad affrontare i Campionati Mondiali 2026, un appuntamento cruciale in programma da mercoledì 25 a domenica 29 marzo. L'evento si terrà sulla prestigiosa O2 Arena di Praga, capitale della Repubblica Ceca. Saranno nove gli atleti azzurri che scenderanno sul ghiaccio, con il talentuoso Daniel Grassl che si conferma la punta di diamante e la principale speranza di medaglia per la spedizione tricolore.

Assenze di rilievo per la spedizione azzurra a Praga

La rassegna iridata post-olimpica vedrà l'Italia confrontarsi con il resto del mondo con diverse assenze di peso, un dato comune in questa fase della stagione agonistica.

Rispetto ai recenti Giochi di Milano-Cortina, la squadra italiana dovrà fare a meno di atleti di primissimo piano. Tra questi spiccano i danzatori Charlene Guignard e Marco Fabbri, coppia di riferimento a livello internazionale. Non prenderanno parte all'evento nemmeno le due migliori coppie d'artistico italiane, formate da Sara Conti e Niccolò Macii, e da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. A queste si aggiunge l'importante defezione di Matteo Rizzo, atleta che ha contribuito in maniera significativa alla conquista della medaglia di bronzo nel Team Event a cinque cerchi.

I convocati italiani per i Mondiali di pattinaggio artistico 2026

Nonostante le assenze, la delegazione italiana che gareggerà nella capitale ceca è pronta a dare battaglia.

Ecco la lista completa dei convocati azzurri:

Nel singolo maschile , l'Italia sarà rappresentata da due atleti di grande potenziale: Daniel Grassl , già menzionato come leader della squadra, e Gabriele Frangipani .

, l'Italia sarà rappresentata da due atleti di grande potenziale: , già menzionato come leader della squadra, e . Per il singolo femminile , l'unica rappresentante azzurra sarà Lara Naki Gutmann , pronta a misurarsi con le migliori pattinatrici mondiali.

, l'unica rappresentante azzurra sarà , pronta a misurarsi con le migliori pattinatrici mondiali. Le coppie d'artistico vedranno in gara il binomio formato da Irma Caldara e Riccardo Maglio , che cercheranno di ben figurare in questa importante competizione.

vedranno in gara il binomio formato da , che cercheranno di ben figurare in questa importante competizione. Nella danza, la squadra azzurra schiererà due promettenti coppie: Victoria Manni e Carlo Röthlisberger, e Giulia Isabella Paolino e Andrea Tuba, entrambe determinate a lasciare il segno.

Il confronto con la squadra olimpica di Milano-Cortina

Le scelte per i Mondiali di Praga delineano un quadro differente rispetto alla composizione della squadra che ha partecipato alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

In quell'occasione, la Nazionale italiana poteva contare su un contingente più ampio e su atleti di punta che ora non saranno presenti sul ghiaccio ceco. Nel singolo maschile, ad esempio, oltre a Daniel Grassl, era schierato anche Matteo Rizzo. Nel settore femminile, Lara Naki Gutmann era già una presenza fissa. Le coppie d'artistico erano rappresentate da Sara Conti/Niccolò Macii e Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini, mentre nella danza gareggiavano Charlène Guignard/Marco Fabbri. Questa differenza nella composizione della squadra sottolinea la natura selettiva e le dinamiche post-olimpiche che spesso caratterizzano i Campionati Mondiali.