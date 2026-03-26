Il programma corto maschile dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026, in corso presso l’O2 Arena di Praga, ha visto l’americano Ilia Malinin confermarsi in testa alla classifica provvisoria. Con un punteggio di 111.29, Malinin ha dimostrato una performance solida e ricca di elementi tecnici di alto livello, posizionandosi davanti ad Adam Siao Him Fa e Aleksandr Selevko, rispettivamente secondo e terzo dopo questa prima sessione. La gara, molto attesa, ha offerto spunti tecnici di rilievo e mantiene aperta la lotta per il podio in vista del programma libero.

Per l’Italia, Daniel Grassl ha concluso l’esercizio corto in ottava posizione, totalizzando 88.53 punti. Questo risultato gli permette di rimanere nella top ten mondiale, confermando il suo ruolo di punta della squadra azzurra. Anche Gabriele Frangipani ha ottenuto la qualificazione per il programma libero, piazzandosi in diciassettesima posizione. Le prestazioni di entrambi gli atleti italiani assicurano la presenza dell'Italia tra i protagonisti della competizione iridata.

La classifica provvisoria dopo il corto maschile

La performance dominante di Ilia Malinin lo ha proiettato in vetta, ma il distacco dagli inseguitori Adam Siao Him Fa e Aleksandr Selevko è tale da lasciare ancora incerta la composizione del podio.

Daniel Grassl, con il suo ottavo posto, conserva le speranze di un piazzamento di prestigio nella classifica finale. Gabriele Frangipani, pur con un punteggio più distaccato, avrà l'opportunità di migliorare la propria posizione durante il programma libero, dove potrà esprimere al meglio le sue capacità.

Il contesto dei Mondiali di pattinaggio artistico 2026

I Mondiali di pattinaggio artistico 2026 si stanno svolgendo dal 25 al 29 marzo nella capitale ceca, Praga, all'interno dell'O2 Arena. L'evento assegna i prestigiosi titoli mondiali nelle discipline di singolo maschile, singolo femminile, coppie e danza su ghiaccio. La partecipazione degli atleti è stata stabilita in base ai risultati ottenuti durante i Mondiali del 2025, mentre è confermata l'esclusione dei pattinatori provenienti da Russia e Bielorussia.

Il calendario della manifestazione prevede lo svolgimento dei programmi corti nelle giornate iniziali, culminando con il gran finale e la cerimonia di gala fissati per il 29 marzo. Questo appuntamento rappresenta uno degli eventi più significativi della stagione internazionale ed è trasmesso anche negli Stati Uniti su USA Network e NBC Sports.