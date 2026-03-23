I Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026 si preannunciano come uno degli appuntamenti più attesi della stagione per gli appassionati di questa affascinante disciplina. La rassegna iridata si terrà nella splendida città di Praga, capitale della Repubblica Ceca, e avrà come prestigiosa cornice la rinomata O2 Arena. Questo evento di caratura internazionale vedrà la partecipazione di numerosi atleti d'élite provenienti da ogni angolo del globo, tutti pronti a sfidarsi con grazia, tecnica e passione per conquistare gli ambiti titoli iridati nelle diverse specialità del pattinaggio di figura.

La sede e le date della rassegna iridata

La vibrante capitale ceca, Praga, si prepara dunque a ospitare questa prestigiosa competizione mondiale per un'intera settimana, precisamente dal 24 al 29 marzo 2026. La O2 Arena di Praga, struttura moderna e riconosciuta a livello internazionale per aver accolto importanti manifestazioni sportive, sarà il palcoscenico ideale dove i migliori pattinatori del mondo daranno vita a performance mozzafiato. L'evento culminerà con il tradizionale Exhibition Gala, un momento di pura magia e celebrazione che promette di regalare al pubblico uno spettacolo di grande fascino e coinvolgimento emotivo.

Programma e modalità di visione

Il programma dettagliato delle singole gare, la lista completa dei partecipanti e le eventuali assenze di rilievo, saranno resi noti dagli organizzatori e dalle rispettive federazioni competenti in un momento più prossimo all'inizio della manifestazione.

Gli appassionati di pattinaggio avranno diverse opportunità per seguire le emozionanti competizioni: potranno scegliere di vivere l'atmosfera unica direttamente dalla O2 Arena di Praga, oppure optare per la visione attraverso le piattaforme ufficiali che si occuperanno della trasmissione dell'intero evento, garantendo una copertura completa e accessibile.

Per ottenere ulteriori informazioni precise riguardo agli orari esatti delle gare, le specifiche modalità di visione disponibili (sia in televisione che in streaming) e per ricevere tutti gli aggiornamenti sul calendario, si raccomanda di consultare regolarmente i siti ufficiali degli organizzatori dell'evento e quelli delle emittenti che deterranno i diritti di trasmissione. Questi canali rappresentano le fonti più affidabili per restare sempre aggiornati su ogni aspetto dei Campionati Mondiali di pattinaggio artistico 2026.