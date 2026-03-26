La seconda giornata dei Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico, ospitati all’O2 Arena di Praga, ha acceso i riflettori sulle sfide decisive per l'assegnazione delle medaglie. Dopo un'apertura introduttiva, l'attenzione si è concentrata sul programma corto maschile e sul programma libero delle coppie, momenti cruciali per le ambizioni di atleti italiani e internazionali.

Nel singolo maschile, tutte le aspettative sono riposte su Ilia Malinin, determinato a riscattare la sua performance ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La competizione si preannuncia agguerrita con avversari di calibro come Yuma Kagiyama e Shun Sato, rispettivamente argento e bronzo olimpico, e il francese Adam Siao Him Fa, anch’egli desideroso di un rilancio.

Per l'Italia, grande attenzione è rivolta a Daniel Grassl, reduce dal bronzo nel team event olimpico, che punta a consolidare la sua posizione nella top 5 grazie alla sua riconosciuta solidità tecnica e mentale. Tra gli altri azzurri, Gabriele Frangipani, subentrato a Matteo Rizzo, cerca di cogliere questa importante occasione per superare una stagione difficile e realizzare una prestazione impeccabile.

Le sfide delle coppie e i risultati dello short program

Il pomeriggio ha visto le coppie di artistico scendere in pista per una gara profondamente rinnovata nel panorama post-olimpico, anche a causa delle assenze di alcuni protagonisti di spicco. Lo short program ha evidenziato la superiorità dei tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, che hanno conquistato la prima posizione con 79.78 punti.

A seguire, i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava con 79.45 punti, e i canadesi Lia Pereira e Trennt Michaud, terzi con 75.52. Gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko si sono classificati quarti con 69.92 punti, penalizzati da un errore nel triplo lutz lanciato.

Un'ottima prova è stata offerta anche dagli azzurri Irma Caldara e Riccardo Maglio, che con 58.79 punti si sono qualificati al programma libero, assicurandosi il diciottesimo posto e la possibilità di proseguire il loro cammino in questi Campionati Mondiali.

I Campionati Mondiali di Praga: contesto e regolamento

I Mondiali di pattinaggio artistico 2026 segnano la terza volta che la capitale ceca ospita questo prestigioso evento, dopo le edizioni del 1962 e del 1993.

La rassegna, che si svolge dal 25 al 29 marzo, assegna medaglie in tutte le principali discipline: singolo maschile, singolo femminile, coppie e danza su ghiaccio. Il sistema di giudizio è basato sull'assegnazione di valori base agli elementi tecnici, a cui si aggiunge una valutazione delle componenti del programma come la presentazione, le abilità di pattinaggio e la composizione, con punteggi mediati da una giuria internazionale.

Le selezioni delle squadre nazionali sono state ufficializzate a fine febbraio, con alcune sostituzioni rilevanti, come quella di Gabriele Frangipani per Matteo Rizzo nella squadra italiana. L'evento, seguito con grande interesse da appassionati di tutto il mondo, riafferma il ruolo cruciale dei Mondiali nel calendario del pattinaggio artistico internazionale.