La competizione delle coppie di pattinaggio artistico ai Campionati Mondiali 2026, in corso all’O2 Arena di Praga, si presenta con un campo di partecipanti ridimensionato a causa di alcune assenze di rilievo. Non saranno infatti presenti i campioni olimpici giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara, né gli italiani Sara Conti e Niccolò Macii, protagonisti nelle ultime stagioni. Queste defezioni aprono la strada a una sfida diretta per il titolo tra i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava e i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, rispettivamente argento e bronzo a Milano Cortina 2026.

Entrambe le coppie sono considerate di livello molto simile e la lotta per l’oro si preannuncia serrata, con la necessità di limitare al minimo gli errori. Per il terzo gradino del podio, i favoriti sembrano essere gli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko, forti di una crescita costante iniziata a inizio stagione, mentre i canadesi Lea Pereira e Trennt Michaud si candidano al ruolo di outsider. L’Italia sarà rappresentata da Irma Caldara e Riccardo Maglio, chiamati a sostituire sia Conti-Macii che Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, con l’obiettivo di ottenere il miglior piazzamento possibile senza particolari pressioni.

La Gara e le Dichiarazioni

Nel corso della competizione, Hase e Volodin hanno saputo approfittare delle difficoltà incontrate dagli altri favoriti, eseguendo un programma corto pulito che ha permesso loro di ottenere un vantaggio importante in vista del programma libero.

“Il nostro obiettivo era andare là fuori e sentirci come in allenamento, semplicemente fare il nostro lavoro”, ha dichiarato Minerva Fabienne Hase. “Dopo il programma eravamo felici che tutto fosse andato bene. Il pubblico è stato fantastico e ci ha sostenuto molto. Siamo contenti, ma questa era solo la prima parte. Domani dovremo ripeterci”.

Metelkina e Berulava, invece, hanno commesso un errore sul triplo flip lanciato, ma sono riusciti comunque a mantenere la seconda posizione provvisoria. I canadesi Pereira e Michaud si sono inseriti in terza posizione, rendendo la lotta per il podio particolarmente aperta. Gli ungheresi Pavlova e Sviatchenko restano in corsa per una posizione di rilievo.

Contesto Internazionale e Prospettive Future

La gara di Praga si inserisce in un contesto internazionale segnato da cambi generazionali e da alcune assenze di spicco, come quella dei campioni olimpici Sui Wenjing e Han Cong, tornati alle competizioni dopo un lungo stop. Anche la coppia statunitense, pur in crescita, non è riuscita a inserirsi nella lotta per le medaglie, mentre i canadesi Stellato-Dudek e Deschamps hanno dovuto fare i conti con una caduta inattesa che ha compromesso il loro punteggio. Le dichiarazioni degli atleti sottolineano la pressione e le aspettative che accompagnano una rassegna mondiale, ma anche la determinazione a dare il massimo sul ghiaccio.

Per l’Italia, la presenza di Caldara e Maglio rappresenta un’opportunità di crescita e di esperienza in un contesto di altissimo livello, con l’auspicio di poter tornare presto a competere per le posizioni di vertice nelle prossime stagioni.