Tony Arbolino ha dominato le pre-qualifiche del Gran Premio del Brasile, il secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul circuito di Goiânia, finalmente asciutto dopo le intense piogge delle ore precedenti, i piloti hanno avuto l'opportunità di spingere al massimo per assicurarsi un posto tra i primi quattordici, garantendosi così l'accesso diretto alla Q2 e evitando la sessione di Q1 del sabato, cruciale per le qualifiche.

Arbolino, in sella alla sua Kalex REDS Fantic Racing, ha registrato il miglior tempo assoluto della sessione, fermando il cronometro su un impressionante 1’23.709.

Il talentuoso pilota italiano ha dimostrato una superiorità netta, distanziando di 170 millesimi lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP), che si è piazzato in seconda posizione. Il colombiano David Alonso (Kalex CFMoto Aspar) ha completato il podio virtuale delle pre-qualifiche, chiudendo terzo a 366 millesimi dal leader. La quarta posizione è stata occupata da Angel Piqueras (Kalex QJ Motor MSI) con un distacco di 479 millesimi, mentre l'indonesiano Mario Aji (Kalex Idemitsu) ha conquistato il quinto posto a 561 millesimi.

Vietti tra i protagonisti della sessione

Un'eccellente prestazione è stata messa a segno anche da Celestino Vietti. Il pilota del Boscoscuro SpeedRS Team ha conquistato un solido sesto posto, a soli 562 millesimi dal tempo di Arbolino, confermando la sua presenza costante nelle zone alte della classifica.

Vietti si è distinto come uno dei protagonisti della giornata, mostrando un ottimo passo e una notevole confidenza con il tracciato, elementi promettenti in vista delle prossime sessioni ufficiali.

La top quattordici, di fondamentale importanza per l'accesso diretto alla Q2, è stata completata da una serie di piloti di alto livello: Daniel Munoz, Izan Guevara, Collin Veijer, Alonso Lopez, Alex Escrig, Ivan Ortolà, Deniz Öncü e Filip Salac. Tutti questi atleti avranno il vantaggio di accedere direttamente alla fase finale delle qualifiche, potendo così concentrarsi sulla ricerca della migliore posizione in griglia senza dover affrontare l'insidiosa Q1.

Programma del weekend e prospettive per la gara

Il weekend del Gran Premio del Brasile proseguirà con un programma intenso. La seconda sessione di prove libere è attesa per le 13:25 ora italiana (09:25 locali), un momento cruciale per affinare gli assetti. Seguiranno le qualifiche, con la Q1 fissata per le 17:40 e la decisiva Q2 alle 18:05. L'attesissima gara si terrà domenica, con partenza prevista per le 17:15 ora italiana. Il circuito di Goiânia, rinomato per essere uno dei più tecnici e impegnativi del calendario, promette di offrire un grande spettacolo, mettendo alla prova le abilità di piloti e team sotto ogni aspetto, sia tecnico che strategico.

Le condizioni meteo, che hanno già avuto un impatto significativo sulle prime fasi del weekend, potrebbero continuare a giocare un ruolo determinante anche nelle sessioni future.

I piloti italiani, con le brillanti prestazioni di Arbolino e Vietti in evidenza, si candidano con forza a essere tra i principali contendenti non solo per la pole position, ma anche per un posto sul podio nella gara brasiliana, promettendo emozioni e spettacolo.