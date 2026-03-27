Le pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto2, terzo appuntamento del Motomondiale 2026 sul circuito delle Americhe ad Austin, si sono concluse con il dominio di David Alonso. Il pilota del CFMOTO Aspar Team ha registrato il miglior tempo di 2’05.847, unico a scendere sotto la soglia dei due minuti e sei secondi sul tracciato texano.

Alle sue spalle si è posizionato Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), con un distacco di 0.494 secondi da Alonso. Il terzo posto è stato conquistato da Barry Baltus (REDS Fantic Racing), che ha chiuso a 0.606 secondi.

Tra i piloti italiani, Tony Arbolino ha mostrato una buona performance, piazzandosi sesto con un ritardo di 0.804, mentre Celestino Vietti ha chiuso nella top ten, decimo con un gap di 0.916. Vietti si è accomodato alle spalle di Ivan Ortolà (QJMOTOR – PONT GRUP – MSI), settimo a 0.889. Izan Guevara (BLU CRU PRAMAC Yamaha Moto2) ha registrato il nono tempo con uno scarto di 0.968. Il leader della classifica generale, Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), ha invece affrontato una sessione complessa, chiudendo ventesimo con un ritardo di 1.715 secondi.

Il programma di domani, sabato 28 marzo, prevede il ritorno in pista della Moto2 alle 15:25 per la terza e ultima sessione di prove libere. Le qualifiche, che determineranno la griglia di partenza, prenderanno il via a partire dalle 19:40.

Il Gran Premio delle Americhe: calendario e contesto del Motomondiale 2026

Il Gran Premio delle Americhe, che si svolge dal 27 al 29 marzo sul Circuit of the Americas ad Austin, in Texas, rappresenta il terzo appuntamento del campionato Moto2 2026. Questa tappa segue il Gran Premio del Brasile e precede il Gran Premio del Qatar nel calendario stagionale.