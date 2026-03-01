Manuel Gonzalez ha conquistato il Gran Premio di Thailandia 2026, gara inaugurale del Mondiale Moto2. La competizione si è svolta a Buriram ed è stata caratterizzata da due interruzioni con bandiera rossa, che hanno ridotto la corsa a soli sette giri effettivi. Lo spagnolo, in forza al team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha tagliato il traguardo per primo, precedendo i connazionali Izan Guevara e Daniel Holgado, siglando così una tripletta iberica.

Una corsa segnata da incidenti

La gara è stata interrotta una prima volta a causa di un incidente che ha coinvolto David Alonso, Senna Agius e Filip Salac.

Fortunatamente, Alonso è rimasto cosciente e non ha riportato conseguenze gravi. Un secondo stop è stato necessario a seguito di una caduta tra Sergio Garcia e Luca Lunetta, che ha costretto la direzione gara a fermare nuovamente la competizione.

Lo sprint decisivo e il sorpasso finale

Dopo la terza ripartenza, la gara si è trasformata in una mini-sprint di sette giri. In un finale al cardiopalma, Gonzalez è riuscito a superare Guevara all’inizio dell’ultimo giro. Lo spagnolo ha poi resistito al tentativo di rimonta del suo avversario fino alla linea del traguardo, vincendo con un margine esiguo di soli 99 millesimi. Daniel Holgado ha completato il podio, seguito da Ivan Ortolà e Collin Veijer.

Tra i piloti italiani, Celestino Vietti ha concluso in sesta posizione, mentre Tony Arbolino si è classificato tredicesimo.

Contesto e significato del risultato

Questa vittoria rappresenta il primo successo per Manuel Gonzalez dal Mugello 2025. Il pilota spagnolo, dopo un periodo difficile che lo aveva visto sfumare il titolo mondiale, rilancia con questo risultato le sue ambizioni per la stagione in corso. La gara è stata caratterizzata da un duello serrato tra Gonzalez e Guevara, con continui cambi di posizione e una notevole tensione fino all’ultima curva. La vittoria, ottenuta dopo otto mesi di digiuno, segna un ritorno al vertice per Gonzalez, che ha dimostrato grande freddezza e determinazione nel finale.