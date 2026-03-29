Il Gran Premio degli Stati Uniti 2026 della Moto2, terzo appuntamento del Mondiale sul circuito del COTA ad Austin, è stato interrotto da una grave caduta multipla che ha coinvolto ben sei piloti. La gara, iniziata alle 20:15 dopo il giro di formazione, ha avuto un avvio regolare solo per pochi istanti; subito dopo il semaforo verde, un spettacolare incidente ha costretto la direzione gara a esporre la bandiera rossa.

La sequenza degli eventi pre-gara ha visto i piloti schierarsi sulla griglia alle 20:05. La prima fila era composta da Barry Baltus, Alonso Lopez e Piqueras.

Una modifica significativa alla griglia di partenza è stata la retrocessione di David Alonso, inizialmente in pole position, a causa di una penalità legata alla pressione delle gomme. Tra gli altri protagonisti, Celestino Vietti è riuscito a conquistare la quarta posizione, mentre Tony Arbolino e Manuel Gonzalez si trovavano più indietro, rispettivamente in quattordicesima e nona posizione. Il leader della classifica piloti, Daniel Holgado, ha preso il via dalla sedicesima casella.

La dinamica dell'incidente e le condizioni dei piloti

L’incidente si è verificato nelle fasi iniziali della corsa, quando Ferrandez ha commesso un errore cruciale nell’impostazione della curva 12, innescando una collisione che ha coinvolto altri cinque piloti: Salac, Garcia, Muñoz, Veijer e Piqueras.

La caduta, di notevole entità, ha reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi in pista. Fortunatamente, tutti i piloti coinvolti sono risultati coscienti dopo l’impatto, una notizia che ha portato grande sollievo a team e spettatori.

La direzione gara ha prontamente deciso di interrompere la corsa, esponendo la bandiera rossa per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione in sicurezza dei mezzi incidentati. Questo episodio ha inevitabilmente condizionato lo svolgimento della gara, lasciando in sospeso la ripartenza e la competizione per il podio.

Il Campionato Moto2 2026: sfide e sicurezza

Il Gran Premio degli Stati Uniti si conferma una tappa cruciale per il campionato Moto2 2026.

La presenza di numerosi pretendenti al titolo e la competitività elevata mostrata nelle qualifiche evidenziano l’alto livello di questa stagione. Fattori come la penalità inflitta a David Alonso per la pressione delle gomme e la partenza arretrata di altri favoriti come Gonzalez e Holgado avevano già contribuito a rendere la gara estremamente incerta. L’incidente multiplo alla curva 12, oltre a essere un momento di grande tensione, sottolinea ancora una volta l’importanza fondamentale della sicurezza in pista e della prontezza dei soccorsi in situazioni di emergenza.

La gara rimane in attesa di decisioni ufficiali riguardo alla sua ripresa, mentre l’attenzione resta focalizzata sulle condizioni dei piloti coinvolti e sulle strategie che i team adotteranno per il prosieguo del campionato.