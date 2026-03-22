Maximo Quiles ha trionfato nel Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2026, su un tracciato di Goiânia che ha offerto una gara ricca di colpi di scena. In condizioni meteo ideali (sole e 29 gradi), la CFMoto Aspar KTM ha prevalso con 143 millesimi sul compagno di squadra, l’argentino Marco Morelli. Ha completato il podio l’indonesiano Veda Pratama (Honda Asia), a 1.507 secondi.

La gara è iniziata con Esteban in testa; Quiles si è subito inserito nel gruppo. Morelli ha brevemente guidato al secondo. Dopo cinque tornate, si è formato un gruppo compatto.

Esteban è caduto al settimo. Al decimo, Almansa e Quiles hanno creato un distacco, ma Almansa è caduto al tredicesimo, lasciando Quiles in solitaria. La direzione gara ha poi esposto la bandiera rossa al quindicesimo, sospendendo la corsa per incidenti.

La ripartenza e il duello finale

La competizione è ripresa con una mini-sprint di cinque giri. Quiles ha mantenuto la testa, cercando di ricostruire. Morelli ha intrapreso una rimonta decisa, portandosi a soli 274 millesimi da Quiles all’inizio dell’ultimo giro. Nonostante la pressione, Quiles ha resistito e ha conquistato la vittoria. Pratama ha consolidato il terzo posto. Guido Pini (Honda Leopard) ha sfiorato il podio, chiudendo in quinta posizione.

Seguono Salmela, Perrone, Fernandez, O’Gorman e Danish. Nicola Carraro diciassettesimo, Matteo Bertelle non ha concluso.

Classifica generale e note

Con questo primo successo stagionale, Maximo Quiles si porta in testa alla classifica generale della Moto3 con 45 punti, seguito da Marco Morelli (28 punti) e Veda Pratama (27). Alvaro Carpe è quarto con 26 punti, mentre David Almansa e Valentin Perrone sono appaiati a 25. La gara ha evidenziato la competitività. Quiles, partito undicesimo, ha saputo rimontare rapidamente e mantenere la testa. Il podio di Pratama rappresenta un storico risultato per l’Indonesia in Moto3.