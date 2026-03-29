Guido Pini ha scritto una pagina importante della sua giovane carriera, imponendosi nel Gran Premio degli Stati Uniti della Moto3, terza tappa del Mondiale 2026. Sul Circuit of the Americas di Austin, il toscano classe 2008 ha conquistato la sua prima vittoria in categoria, al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, decisa all’ultima curva.

La corsa si è decisa negli ultimi metri: un contatto tra Alvaro Carpe e Valentin Perrone, in lotta per il primato, ha permesso a Pini di superare e tagliare il traguardo. Il margine di vittoria è stato minimo: appena 56 millesimi di secondo sullo spagnolo Maximo Quiles.

Il podio è stato completato da Alvaro Carpe (terzo a 254ms). Quarto Valentin Perrone (445ms). Quinto Adrian Fernandez (9,1s).

Una vittoria che segna una svolta

Per Guido Pini, nato a Borgo San Lorenzo, questo successo rappresenta un traguardo fondamentale. Sfruttando la situazione all’ultima curva, il pilota Honda Leopard ha mantenuto la freddezza per precedere avversari esperti. La gara texana ha confermato la competitività della Moto3, con quattro piloti racchiusi in meno di mezzo secondo.

La classifica generale della Moto3 vede Maximo Quiles rafforzare la leadership con 65 punti, 23 lunghezze di vantaggio su Alvaro Carpe. Valentin Perrone è terzo con 38 punti, mentre Guido Pini sale al quarto posto con 36, davanti a Marco Morelli, quinto con 32 punti.

Il percorso di crescita di Guido Pini

Il successo di Austin si inserisce in un percorso di crescita costante per Guido Pini. Debuttando giovanissimo, ha conquistato il titolo nella European Talent Cup nel 2022 e si è distinto in Red Bull MotoGP Rookies Cup e JuniorGP, nonostante infortuni che ne hanno rallentato la progressione. Nel 2026, dopo un avvio complicato, Pini ha reagito e trovato la sua prima affermazione mondiale, dimostrando grande determinazione e talento.

La vittoria negli Stati Uniti è un risultato storico per il giovane italiano e un segnale importante per il campionato, dove Pini si candida a essere tra i protagonisti più attesi.