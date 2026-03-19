Il Motomondiale 2026 della Moto3 si prepara a vivere la sua seconda entusiasmante tappa con il Gran Premio del Brasile, in programma sul circuito di Goiânia. Questo appuntamento segue l'esordio stagionale in Thailandia, a Buriram, e segna un ritorno di grande significato: il Brasile rientra ufficialmente nel calendario dopo un'assenza di oltre vent'anni. L'attesa è palpabile per capire se le dinamiche emerse nella gara inaugurale verranno confermate o se assisteremo a un ribaltamento dei valori in campo.

Il Circuito di Goiânia e le prime sfide

Il tracciato di Goiânia, noto come Autódromo Internacional Ayrton Senna, si presenta come uno scenario ideale per le accese battaglie che caratterizzano la classe leggera.

La sua configurazione, che alterna lunghi rettilinei a curvoni da percorrere ad alta velocità, favorisce i duelli ravvicinati e le opportunità di sorpasso, promettendo uno spettacolo avvincente. Sarà proprio su questa pista che i giovani talenti della Moto3 si sfideranno per conquistare punti preziosi e affermare la propria leadership, a partire dalle prove libere del venerdì.

Il dominio spagnolo e la ricerca di conferme

La gara d'esordio in Thailandia ha visto un netto predominio dei piloti spagnoli. Il successo è andato a David Almansa, che ha preceduto Maximo Quiles e Valentin Perrone, quest'ultimo l'unico argentino a interrompere la sequenza iberica sul podio. A completare la forte prestazione spagnola sono stati Alvaro Carpe, quarto, e Adrian Fernandez, sesto.

La grande domanda che accompagna il paddock a Goiânia è se questo "festival spagnolo" si ripeterà anche in terra brasiliana, consolidando un trend che potrebbe caratterizzare l'intera stagione. La sensazione, infatti, è che anche in Brasile l'andazzo sarà quello e, con molta probabilità, proseguirà anche nel corso dell'anno.

La missione dei piloti italiani

Per i colori italiani, l'inizio di stagione a Buriram si è rivelato più complesso. I nostri portacolori hanno faticato a trovare la giusta competitività, con Guido Pini che ha chiuso al ventesimo posto e Nicola Carraro in ventitreesima posizione. Purtroppo, Matteo Bertelle non è riuscito a concludere la gara, ritirandosi. Questi tre rappresentanti azzurri sono ora chiamati a un'impresa di riscatto.

L'obiettivo è chiaro: superare le difficoltà iniziali e riportare l'Italia nelle posizioni che contano. Per Guido Pini, in particolare, la missione appare chiara e, nonostante le sfide, assolutamente possibile. Il Gran Premio del Brasile rappresenta un'occasione fondamentale per invertire la rotta e dimostrare il proprio valore.

Il significato del ritorno del Gran Premio del Brasile

Il ritorno del Gran Premio del Brasile nel calendario del Motomondiale 2026 è un evento di grande rilevanza storica e sportiva. L'ultima volta che il circus delle due ruote aveva fatto tappa in Brasile risale al 2004, mentre il circuito di Goiânia non ospitava una gara del Mondiale dal lontano periodo tra il 1987 e il 1989.

Questa seconda prova stagionale, in programma nel fine settimana dal 20 al 22 marzo, è frutto di un impegno significativo.

Per accogliere nuovamente il Motomondiale, il circuito di Goiânia ha subito importanti interventi di ristrutturazione. Questi lavori hanno riguardato l'ammodernamento dell'asfalto, il potenziamento delle misure di sicurezza e il miglioramento generale delle infrastrutture, per garantire gli standard richiesti da un evento di tale portata. L'organizzazione di questo appuntamento è parte di un accordo quinquennale siglato tra Dorna Sports, il governo di Goiás e Brasil Motorsport, a testimonianza di una visione a lungo termine per la presenza del motociclismo mondiale in America Latina.