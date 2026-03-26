Il Mondiale Moto3 2026 si appresta a vivere un momento cruciale con il Gran Premio delle Americhe, terza tappa stagionale. Sul celebre Circuit of the Americas (COTA) di Austin, in Texas, tutti gli occhi saranno puntati su Maximo Quiles, il giovane pilota spagnolo che ha già mostrato segnali di una possibile fuga in classifica generale.

Dopo la doppietta di apertura tra Brasile e Thailandia, Quiles ha dimostrato una netta superiorità. Con una vittoria a Goiania e un secondo posto a Buriram, lo spagnolo ha accumulato 45 punti. Questo gli ha permesso di creare un distacco significativo dagli inseguitori, con un vantaggio di 17 lunghezze sul secondo classificato, Marco Morelli, che detiene 28 punti.

La terza posizione è occupata dal sorprendente Veda Pratama con 27 punti, mentre Alvaro Carpe si trova al quarto posto con 26. A quota 25, a pari merito, seguono David Almansa e Valentin Perrone. Questa prima fase del campionato vede dunque Quiles tentare la sua prima vera fuga stagionale, mettendo alla prova la capacità dei rivali di reagire.

La situazione dei piloti italiani e il confronto internazionale

Per quanto riguarda i piloti italiani, il bilancio resta in chiaroscuro. Le aspettative iniziali per il movimento tricolore nella classe leggera sono state finora disattese, con l'eccezione di Guido Pini. Quest'ultimo, dopo un esordio in ventesima posizione, ha brillato in Brasile conquistando un quinto posto che lo rende l'unica vera speranza italiana.

Nicola Carraro non è riuscito ad andare oltre un diciassettesimo posto, mentre Matteo Bertelle non ha concluso nessuna delle due gare disputate. Il quadro generale evidenzia una chiara difficoltà del motociclismo italiano in Moto3, specialmente se confrontato con la forza della scuola spagnola. Le speranze di un riscatto immediato sembrano riposte quasi esclusivamente sulle spalle di Pini.

Il Gran Premio delle Americhe si configura quindi come un banco di prova fondamentale. Sarà l'occasione per capire se Maximo Quiles riuscirà a consolidare la sua leadership e a trasformare il suo vantaggio in una fuga decisiva, o se gli inseguitori riusciranno a ridurre il gap, rendendo il campionato ancora più incerto. La tappa texana è cruciale per le sorti del Mondiale Moto3 2026.