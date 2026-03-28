Alvaro Carpe ha conquistato una pole position clamorosa e imprendibile al Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3, dominando le qualifiche sul tracciato del Circuit of the Americas (COTA) ad Austin. Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Ajo ha fermato il cronometro su un tempo sensazionale di 2’12.107, dimostrando una velocità eccezionale che lo ha reso inavvicinabile per gli avversari.

Carpe ha stabilito un distacco significativo, precedendo di 412 millesimi l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) e di 419 millesimi l’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), che completano la prima fila.

Le condizioni meteo, con 19 °C nell’aria e 37 °C sull’asfalto, sono state ideali e hanno permesso di abbassare significativamente i tempi. Carpe ha stabilito un nuovo record della pista, infrangendo il precedente limite di oltre un secondo e otto decimi. Questa è la sua seconda pole position in carriera nel mondiale Moto3, dopo quella ottenuta al Mugello lo scorso anno.

La Griglia di Partenza e i Piloti Italiani

La seconda fila vede l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) in quarta posizione a +706 ms. L’italiano Guido Pini (Honda Leopard) si è distinto, piazzandosi quinto a +730 ms e risultando il migliore tra i connazionali. Lo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) lo segue in sesta posizione a +762 ms.

Adrian Fernandez (Honda Leopard) ha chiuso settimo a +810 ms, mentre Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar) è ottavo a +889 ms. La nona piazza è andata a Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) a +898 ms, e Scott Ogden (KTM CIP) ha completato la top ten a +1.137 ms. Tra gli altri italiani, Matteo Bertelle ha ottenuto la tredicesima posizione a +1.447 ms, e Nicola Carraro la sedicesima a +1.556 ms.

Alvaro Carpe: Favorito per la Gara

La performance di Carpe, definita "tremenda", è stata caratterizzata da continui record infranti sia al mattino che nel pomeriggio. Questo dominio in qualifica lo posiziona come il chiaro favorito per la gara di domani. L’appuntamento è fissato per le ore 19:00 locali (le 12:00 in Italia).