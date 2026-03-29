Il Mondiale Motocross 2026 si appresta a vivere il suo terzo appuntamento stagionale a Frauenfeld, in occasione del Gran Premio di Svizzera. L'evento promette grande spettacolo per le classi MX2 e MXGP, con un programma che prevede le consuete due gare per categoria, precedute dalle Qualifying Race disputate il sabato precedente. Un aspetto distintivo di questo round è l'assenza di una diretta televisiva tradizionale, con la copertura interamente affidata alle piattaforme di streaming, garantendo agli appassionati un accesso completo a tutte le fasi della competizione.

Il programma dettagliato del GP di Svizzera

Le emozioni del GP di Svizzera 2026 si concentreranno nella giornata di domenica 29 marzo. Gli orari, espressi in ora italiana (CET), scandiranno le diverse manche, offrendo un calendario preciso per seguire ogni momento dell'azione:

Alle ore 13:15 è prevista la partenza di Gara-1 MX2 , disponibile in diretta streaming su MXGP-TV , Discovery Plus e HBO Max .

è prevista la partenza di , disponibile in diretta streaming su , e . Alle ore 14:15 seguirà Gara-1 MXGP , anch'essa trasmessa in diretta streaming sulle medesime piattaforme: MXGP-TV , Discovery Plus e HBO Max .

seguirà , anch'essa trasmessa in diretta streaming sulle medesime piattaforme: , e . Il pomeriggio vedrà la disputa di Gara-2 MX2 , con inizio alle ore 16:10 e diretta streaming su MXGP-TV , Discovery Plus , HBO Max e, in aggiunta, su Rai Play Sport 1 .

, con inizio alle e diretta streaming su , , e, in aggiunta, su . L'appuntamento conclusivo sarà con Gara-2 MXGP, in programma alle ore 17:10 e disponibile in diretta streaming su MXGP-TV, Discovery Plus, HBO Max e Rai Play Sport 1.

Per chi preferisce un aggiornamento costante e in tempo reale, sarà inoltre offerta una diretta testuale dedicata a entrambe le manche della classe MXGP, fornendo dettagli minuto per minuto sull'andamento delle gare.

Dove seguire il Mondiale: tutte le opzioni streaming

Come anticipato, il Gran Premio di Svizzera 2026 si distingue per la totale assenza di una diretta televisiva lineare. Questa scelta editoriale, tuttavia, è compensata da una vasta e articolata offerta di copertura streaming, pensata per non far perdere agli appassionati nemmeno un istante delle gare.

Tutte le manche, sia della MX2 che della MXGP, saranno accessibili in diretta attraverso le piattaforme a pagamento MXGP-TV, Discovery Plus e HBO Max. Un'ulteriore opportunità è offerta per le seconde manche, che saranno disponibili anche su Rai Play Sport 1, garantendo così una maggiore flessibilità di visione e un accesso più ampio.

Questa strategia di trasmissione si allinea con quanto già sperimentato nei precedenti appuntamenti del Mondiale Motocross, come nel caso del GP d'Argentina.

Nel round inaugurale di Bariloche, infatti, la copertura è stata ampiamente garantita dalle piattaforme digitali. In quell'occasione, RaiPlay aveva offerto la diretta streaming delle Gare 2, mentre Discovery+ e MXGP-TV avevano assicurato la copertura live di tutte le manche. Anche Eurosport aveva partecipato alla trasmissione, proponendo le gare in differita e confermando i propri diritti fino al 2030.

La pluralità di queste opzioni di visione conferma la tendenza del motocross a privilegiare i canali digitali, offrendo agli appassionati italiani la possibilità di seguire il Mondiale Motocross 2026 sia in diretta che in differita, adattandosi alle diverse esigenze e preferenze di accesso.