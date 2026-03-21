Pedro Acosta si conferma leader del Mondiale MotoGP 2026 dopo la Sprint di Buriram, precedendo Marco Bezzecchi di due punti in una classifica che vede i principali protagonisti già in lotta serrata per il titolo. La graduatoria aggiornata vede Acosta in testa con trentatré punti, seguito da Bezzecchi a quota trentuno e Jorge Martin terzo con venticinque punti. Raul Fernandez e Ai Ogura completano la top five, rispettivamente con ventitré e ventidue punti.

L’avvio di stagione si presenta in salita per Francesco Bagnaia, attualmente nono con dieci punti, mentre Marc Marquez occupa la settima posizione a pari merito con Fabio Di Giannantonio, entrambi a ventuno punti.

La classifica prosegue con Brad Binder a tredici punti, Franco Morbidelli a otto, Luca Marini e Fabio Quartararo a sei, Johann Zarco a cinque, Enea Bastianini a quattro, Diogo Moreira, Joan Mir e Alex Marquez a tre, e Alex Rins a un punto.

Acosta e Bezzecchi al vertice, Ducati in difficoltà

La lotta al vertice tra Acosta e Bezzecchi si fa sempre più intensa, con il pilota spagnolo che mantiene la leadership grazie alla costanza di risultati e Bezzecchi che, dopo un errore nella Sprint, si riscatta con la vittoria nel Gran Premio. La situazione per Ducati appare invece complicata: nessuna Desmosedici è presente tra i primi cinque della classifica, un dato che non si registrava dal 2020. Fabio Di Giannantonio è il miglior pilota Ducati, sesto all’arrivo e settimo nella graduatoria generale.

Marc Marquez, campione del mondo in carica, ha subito una battuta d’arresto a causa di una foratura che gli è costata uno zero pesante in classifica. Alex Marquez, invece, è caduto nel finale di gara e lascia la Thailandia senza punti, così come Jack Miller, Toprak Razgatglioglu, Maverick Vinales e Michele Pirro.

Il contesto competitivo del Mondiale 2026

Il Mondiale MotoGP 2026 si caratterizza per una forte competitività tra le case costruttrici, con Aprilia che si mette in evidenza grazie alle prestazioni di Bezzecchi, Fernandez, Martin e Ogura. La presenza di quattro piloti Aprilia tra i primi cinque sottolinea il momento positivo della casa italiana. KTM, con Acosta e Binder, si conferma protagonista, mentre Yamaha e Honda faticano a inserirsi nelle posizioni di vertice.

Il confronto con la stagione precedente evidenzia un cambiamento significativo: dal podio tutto Ducati del 2025 si è passati a una situazione in cui la casa di Borgo Panigale fatica a tenere il passo dei rivali. La classifica resta comunque corta e la stagione è ancora lunga, lasciando aperte tutte le possibilità per i principali contendenti al titolo.