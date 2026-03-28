Il Mondiale MotoGP 2026 ha preso il via a Buriram, in Thailandia, inaugurando una nuova stagione ricca di aspettative e colpi di scena. La gara inaugurale ha visto Jorge Martin balzare al comando della classifica generale, superando Marco Bezzecchi, mentre Marc Marquez ha incontrato difficoltà, perdendo terreno rispetto ai rivali dopo una Sprint e una gara domenicale complesse.

Pedro Acosta è stato il protagonista assoluto della Sprint, imponendosi nella gara breve davanti a Marc Marquez e Raul Fernandez. Il giovane pilota spagnolo della KTM ha capitalizzato un episodio decisivo: un sorpasso all’ultima curva del penultimo giro, giudicato troppo duro dalla direzione gara, ha portato alla penalizzazione di Marquez.

Quest'ultimo è stato così costretto a restituire la posizione ad Acosta, che ha tagliato il traguardo da vincitore della Sprint, conquistando i primi punti della stagione.

Bezzecchi trionfa in gara, Martin consolida la leadership

La gara domenicale ha segnato il riscatto di Marco Bezzecchi, che su Aprilia ha dominato con pole position, giro veloce e vittoria, lasciandosi alle spalle Raul Fernandez e Jorge Martin. Bezzecchi ha così recuperato punti preziosi dopo la caduta nella Sprint, portandosi a quota 25 punti. Fernandez, secondo in gara, ha raggiunto 23 punti, mentre Martin, grazie alla sua costanza, si è piazzato terzo con 18 punti complessivi, consolidando la sua posizione di leader nella classifica generale.

Marc Marquez, penalizzato nella Sprint e vittima di una foratura in gara, si trova ora ottavo con soli 9 punti. Anche Francesco Bagnaia, ancora non al meglio della forma, è decimo con 8 punti. Tra gli italiani, Fabio Di Giannantonio si è classificato settimo e Franco Morbidelli nono, completando la presenza italiana nella top ten. La classifica generale vede quindi Jorge Martin al comando, con Marco Bezzecchi e Raul Fernandez tra i primi inseguitori, mentre Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono chiamati a recuperare terreno nelle prossime tappe.

Il sistema di punteggio e i protagonisti attesi

La stagione 2026 si apre con tutti i piloti ripartiti da zero e un sistema di punteggio ormai consolidato.

La Sprint assegna 12 punti al vincitore, 9 al secondo, 7 al terzo, e così via fino a 1 punto per il nono classificato. La gara domenicale, invece, attribuisce 25 punti al primo, 20 al secondo, 16 al terzo, fino a 1 punto per il quindicesimo. Marc Marquez, campione in carica dopo un 2025 dominato con 545 punti e undici vittorie domenicali, parte ora in salita, affrontando un inizio di stagione impegnativo. Anche Alex Marquez, secondo lo scorso anno, e i piloti italiani come Bezzecchi, Bagnaia, Di Giannantonio e Morbidelli sono tra i protagonisti più attesi di questo campionato.

Il weekend thailandese ha evidenziato la competitività delle Aprilia e la crescita di Pedro Acosta, mentre Ducati e Honda sono ancora alla ricerca del miglior assetto. La stagione si preannuncia combattuta, con numerosi piloti in grado di lottare per il podio e una classifica destinata a evolvere rapidamente nelle prossime gare.