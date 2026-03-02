Il Gran Premio di Thailandia, tappa inaugurale del Mondiale MotoGP 2026, ha offerto un fine settimana ricco di sorprese, ribaltando i pronostici e aprendo scenari inediti. Aprilia, KTM e Ducati si contendono il ruolo di protagoniste, delineando un campionato tutt’altro che scontato.

Acosta e Bezzecchi, protagonisti del weekend

Pedro Acosta ha dominato la Sprint Race, conquistando la vittoria dopo un acceso duello con Marc Márquez. Questo successo gli ha consegnato la leadership provvisoria della classifica. «La mia miglior battaglia in MotoGP… C’è stato un contatto, ma avrei fatto lo stesso», ha dichiarato Acosta, evidenziando come tali manovre rendano lo sport entusiasmante.

Il giorno seguente, Marco Bezzecchi ha ribaltato le sorti della competizione, imponendosi nella gara principale con una prestazione impeccabile. La sua vittoria rappresenta un riscatto dopo la caduta nella Sprint e lo conferma come serio candidato al titolo.

Ducati in affanno, il Mondiale si riapre

Il weekend thailandese ha messo in luce le difficoltà di Ducati. Marc Márquez ha raccolto un bottino esiguo, penalizzato nella Sprint e costretto al ritiro per una foratura in gara, mentre Francesco Bagnaia è rimasto ai margini della lotta. Le moto GP26 non sembrano più rappresentare la forza dominante incontrastata, e il campionato si presenta ora decisamente più equilibrato.

Un Mondiale incerto e avvincente

Da Buriram emerge un quadro inedito: Aprilia ha lanciato il guanto di sfida, KTM ha dimostrato di poter competere oltre le aspettative, e Ducati deve lavorare per ritrovare la propria competitività. Il Mondiale 2026 parte con una trama aperta, senza un copione già scritto, e la prossima tappa in Brasile si preannuncia già decisiva per confermare o ribaltare le gerarchie emergenti.

Classifica e contesto di gara

Pedro Acosta guida la classifica con 32 punti, seguito da Marco Bezzecchi a 25 e Raúl Fernández a 23. Marc Márquez occupa l’ottava posizione con 9 punti, mentre Bagnaia è decimo con 8. La Sprint ha assegnato punti importanti ad Acosta, mentre la gara principale ha visto Bezzecchi imporsi con autorità. Il risultato è una classifica molto corta e competitiva, con diversi piloti e team in lotta per il titolo iridato.