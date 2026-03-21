Il Gran Premio del Brasile di MotoGP a Goiânia si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi: la Sprint Race, in programma per sabato 21 marzo. L'attesa è alta per questa competizione che prenderà il via alle ore 19:00 italiane, promettendo spettacolo e punti fondamentali per la classifica generale del campionato.

Il programma della giornata a Goiânia

La giornata di sabato è ricca di appuntamenti per gli appassionati. Il fulcro sarà la Sprint Race della MotoGP, un format che garantisce alta intensità e sfide serrate sul tecnico circuito brasiliano.

La partenza di questa gara è confermata per le 19:00 ora italiana.

A seguire, il programma prevede le sessioni di qualifiche per la Moto3 e, successivamente, per la Moto2. Questi appuntamenti sono cruciali per definire le griglie di partenza delle gare domenicali, offrendo ai piloti l'opportunità di dimostrare la propria velocità e abilità in pista.

Classifica aggiornata del Mondiale MotoGP

L'attenzione è puntata anche sulla classifica generale del Mondiale MotoGP, che vede una competizione accesa. Attualmente, Pedro Acosta guida con 32 punti, seguito da vicino da Marco Bezzecchi con 25 punti e Raul Fernandez con 23 punti. Questi distacchi minimi preannunciano una stagione ricca di emozioni.

Proseguendo nella classifica, troviamo Jorge Martin in quarta posizione con 18 punti, e Ai Ogura quinto con 17 punti.

Seguono Brad Binder con 13 punti e Fabio Di Giannantonio con 12 punti. Le posizioni successive vedono Marc Marquez con 9 punti, mentre a pari merito con 8 punti ci sono Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Ogni punto è fondamentale in questa fase del campionato, e la Sprint Race offre un'occasione importante per modificare gli equilibri.

Orari confermati: nessuna variazione per la Sprint

Riguardo l'orario di inizio della Sprint MotoGP del Gran Premio del Brasile, le informazioni disponibili confermano la programmazione originale. La gara è fissata per sabato 21 marzo, con il semaforo verde alle ore 19:00 italiane. È importante ribadire che, al momento, non sono state diramate comunicazioni ufficiali che indichino variazioni o slittamenti.

La tabella di marcia è stata mantenuta, garantendo agli spettatori la possibilità di seguire l'evento come previsto. L'appuntamento è dunque per le 19:00, per un'altra entusiasmante gara del calendario MotoGP.