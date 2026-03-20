Il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, prende il via oggi a Goiânia, segnando un atteso ritorno del circus delle due ruote in Sudamerica dopo oltre due decenni. L'esordio su questo tracciato rinnovato è però subito condizionato dal maltempo: la prima sessione di prove libere (FP1) è stata posticipata alle 16.05 italiane a causa delle intense piogge che hanno reso la pista bagnata e impegnativa.

Condizioni meteo e programma iniziale

La giornata è iniziata sotto il segno dell'incertezza a causa delle forti piogge cadute nella notte e nella mattinata brasiliana.

Queste precipitazioni hanno reso impraticabile l'Autódromo Internacional Ayrton Senna, costringendo gli organizzatori a ritardare di un'ora l'inizio delle FP1 per tutte e tre le classi. Sebbene la situazione sia ora migliorata e la quantità d'acqua sul tracciato sia diminuita, la sessione della MotoGP prenderà il via su una pista bagnata. Sarà cruciale monitorare l'evoluzione delle condizioni meteorologiche in vista delle 16.05, orario previsto per l'accensione del semaforo verde.

Il programma della giornata prevede, oltre alla FP1, le pre-qualifiche, che si svolgeranno a partire dalle 19.20 italiane e saranno determinanti per l'accesso diretto alle sessioni di qualifica Q1 e Q2.

Il circuito di Goiânia: una sfida tecnica

L'Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia è descritto dai piloti come un tracciato "piccolissimo" e molto tecnico. Secondo gli esperti di Michelin, è una delle piste più severe del calendario per l'usura degli pneumatici slick. In condizioni di asciutto, la rapidità nel trovare il giusto set-up sarebbe stata fondamentale. Tuttavia, con la pista bagnata, l'attenzione si sposta sul feeling e la sensibilità dei piloti, elementi che diventeranno decisivi per affrontare al meglio le curve e i tratti veloci.

Il ritorno in Brasile e le incognite del weekend

Questo evento segna un momento storico per la MotoGP, che torna in Brasile dopo un'assenza di oltre vent'anni.

L'ultima volta fu nel 2004 a Jacarepaguá, mentre Goiânia non ospitava la classe regina dal lontano 1989. Il circuito è stato oggetto di importanti lavori di rinnovamento per adeguarsi agli standard FIM e ospitare questa seconda tappa del Mondiale 2026, in programma dal 20 al 22 marzo.

Le intense piogge tropicali dei giorni scorsi hanno aggiunto un ulteriore livello di complessità al weekend. La direzione gara ha dovuto lavorare intensamente per rimuovere fango e detriti e ripristinare l'asfalto prima dell'inizio delle prove. Nonostante le sfide iniziali, l'organizzazione è riuscita a gestire la situazione, adattando il programma per garantire lo svolgimento regolare delle sessioni e l'incolumità dei partecipanti.