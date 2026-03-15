Il Gran Premio del Qatar del Motomondiale, originariamente in programma per aprile, è stato ufficialmente posticipato all'8 novembre. La comunicazione giunge dalla MotoGP, che ha motivato il rinvio con la persistente situazione geopolitica in Medio Oriente. Il calendario della stagione subisce così uno slittamento significativo, che coinvolge anche le ultime due gare dell'anno.

La modifica comporta che il Gran Premio del Portogallo, che si terrà a Portimão, si disputerà il 22 novembre. La gara conclusiva della stagione, a Valencia, è stata riprogrammata per il 29 novembre.

Nonostante questi cambiamenti, non sono previste ulteriori variazioni al calendario del MotoGP 2026.

Le ragioni del rinvio e le dichiarazioni ufficiali

Il CEO della MotoGP, Carmelo Ezpeleta, ha spiegato che la decisione è stata presa in coordinamento con la federazione mondiale e i partner in Qatar e in tutto il paddock. La priorità assoluta è sempre la sicurezza di tutti. La scelta di posticipare la gara è stata condivisa anche con la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) e le autorità locali, con l'obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza e qualità per tutti i partecipanti e gli spettatori.

Ezpeleta ha ribadito che la decisione è stata presa con molta attenzione e in piena coordinazione con i partner in Qatar e l’intero paddock, sottolineando che la priorità è sempre la sicurezza e il benessere di tutti i coinvolti, oltre a garantire l’elevata qualità di ogni gran premio.

Ha inoltre espresso gratitudine ai partner di Portimão e Valencia per la loro collaborazione e flessibilità nell'adattarsi al nuovo calendario.

Il contesto e il sostegno della FIM

Il presidente della FIM, Jorge Viegas, ha espresso pieno sostegno alla decisione di riprogrammare il Gran Premio del Qatar. Ha sottolineato che, tenendo conto della situazione geopolitica attuale, la sicurezza di piloti, team, ufficiali e spettatori deve essere sempre la priorità. Viegas ha aggiunto di confidare che il calendario aggiornato garantirà lo svolgimento dell’evento in condizioni sicure e professionali.

La MotoGP, a differenza della Formula 1 che ha cancellato i gran premi in Bahrain e Arabia Saudita, ha scelto di mantenere l'appuntamento in Qatar, spostandolo però a fine stagione. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire una stagione regolare e di alta qualità, nonostante le difficoltà legate al contesto internazionale.