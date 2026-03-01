La MotoGP torna in Brasile per il secondo appuntamento del Mondiale 2026, in programma sul circuito di Goiânia dal 20 al 22 marzo. La tappa brasiliana segna il ritorno del paese nel calendario dopo ventidue anni, con l'ultima gara disputata nel 2004 a Rio de Janeiro. Il tracciato, lungo 3.835 metri, si caratterizza per un lungo rettilineo e curve ampie e non particolarmente complesse.

Programma del weekend

Il fine settimana brasiliano inizierà venerdì 20 marzo con le prime prove libere e le pre-qualifiche per tutte e tre le classi (Moto3, Moto2, MotoGP).

Sabato 21 marzo saranno in programma le seconde prove libere, le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP. La giornata di domenica 22 marzo sarà dedicata ai warm-up e alle gare delle tre categorie.

Orari dettagliati

Venerdì 20 marzo: Moto3 FP1 (13.00-13.45), Moto2 FP1 (14.00-14.50), MotoGP FP1 (15.05-16.05); Moto3 Pre-Qualifiche (17.15-18.00), Moto2 Pre-Qualifiche (18.15-19.05), MotoGP Pre-Qualifiche (19.20-20.35).

Sabato 21 marzo: Moto3 FP2 (12.40-13.10), Moto2 FP2 (13.25-13.55), MotoGP FP2 (14.10-14.40); MotoGP Qualifiche (14.50-15.30), Moto3 Qualifiche (16.45-17.25), Moto2 Qualifiche (17.40-18.20); MotoGP Sprint Race (19.00).

Domenica 22 marzo: MotoGP Warm-up (14.40-14.50); Gara Moto3 (16.00, 24 giri), Gara Moto2 (17.15, 26 giri), Gara MotoGP (19.00, 31 giri).

Copertura televisiva e streaming

L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport 1 (201). Le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP saranno visibili in diretta anche su TV8 (canale 125 Sky, 8 digitale terrestre), mentre le gare saranno trasmesse in differita. Lo streaming sarà disponibile su NOW e SkyGO. OA Sport offrirà la diretta live di ogni sessione.

Il contesto del ritorno in Brasile

Il Gran Premio Estrella Galicia 0,0 del Brasile, questo il nome ufficiale, si svolge sul circuito intitolato ad Ayrton Senna. Il ritorno in Sudamerica, dopo ventidue anni, sottolinea l'importanza del mercato brasiliano per la MotoGP. La presenza del pilota locale Diogo Moreira, rookie in top class, aggiunge ulteriore interesse all'evento, con il giovane brasiliano atteso protagonista nel weekend di gara.