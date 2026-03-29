Il Motomondiale 2026 si appresta a vivere una lunga pausa dopo il recente Gran Premio delle Americhe. Questa interruzione è dovuta al rinvio del Gran Premio del Qatar, una decisione scaturita dalle note vicende geopolitiche che interessano la regione mediorientale. Tale modifica ha comportato un significativo aggiornamento del calendario della MotoGP. Il ritorno in pista per team e piloti è ora fissato per il weekend del 24-26 aprile, con il tradizionale Gran Premio di Spagna che si terrà sul circuito di Jerez de la Frontera.

Il Gran Premio del Qatar, inizialmente programmato per aprile, è stato ufficialmente posticipato al weekend del 6-8 novembre.

Questa scelta è stata il frutto di una stretta collaborazione tra la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM), il promotore dell'evento e le autorità locali, con l'obiettivo primario di garantire la massima sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti e degli spettatori. Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP, ha sottolineato: "La nostra priorità è sempre la sicurezza e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nella MotoGP, così come assicurare che ogni Gran Premio sia organizzato secondo i più alti standard possibili. Riconosciamo anche l'importanza di fornire chiarezza ai nostri tifosi il prima possibile e i possessori di biglietti avranno la possibilità di trasferire i loro biglietti all'evento successivo."

Il nuovo calendario e le tappe cruciali

Con il rinvio della tappa qatariota, la stagione riprenderà quindi in Spagna.

Il circuito di Jerez de la Frontera sarà il teatro del prossimo appuntamento del Motomondiale, ospitando tutte le sessioni previste tra venerdì 24 e domenica 26 aprile: prove libere, qualifiche e gare per le classi Moto3, Moto2 e MotoGP. Per quanto riguarda la copertura televisiva, la Sprint Race della MotoGP sarà visibile in chiaro su TV8. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming su NOW e SkyGO. Le gare domenicali, invece, saranno proposte in differita su TV8.

Il posticipo del Gran Premio del Qatar ha generato anche uno slittamento delle ultime gare del campionato. Il Gran Premio del Portogallo a Portimão si svolgerà il 22 novembre, mentre la finale di stagione a Valencia è stata riprogrammata per il 29 novembre.

È importante notare che tutte le altre tappe del calendario del Motomondiale 2026 rimangono invariate.

Le reazioni e il contesto internazionale

La decisione di posticipare il GP del Qatar ha ricevuto ampio consenso e supporto dalle istituzioni coinvolte. Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente della Qatar Motor & Motorcycle Federation e del Lusail International Circuit, ha dichiarato: "Rispettiamo e supportiamo la decisione di posticipare il Gran Premio del Qatar a novembre. Ringraziamo sinceramente i nostri tifosi, i team e i partner per la comprensione e il continuo supporto, e non vediamo l'ora di accogliere tutti nuovamente al Lusail International Circuit." Anche Jorge Viegas, presidente della FIM, ha ribadito l'importanza della sicurezza: "Considerando la situazione geopolitica attuale, la salvaguardia dei nostri piloti, team, ufficiali e tifosi deve sempre venire prima di tutto.

Siamo fiduciosi che il calendario aggiornato garantirà che l’evento in Qatar possa svolgersi nelle condizioni più sicure e professionali."

Il Motomondiale si prepara dunque a ripartire dopo questa pausa forzata, con la ferma convinzione che la sicurezza e la qualità dell'evento rimangano le priorità assolute degli organizzatori, mentre l'attesa dei tifosi per il ritorno in pista dei protagonisti della MotoGP cresce.