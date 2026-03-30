L’Italia ha vissuto una domenica storica e senza precedenti nel panorama motoristico internazionale, celebrando un’impresa mai assaporata prima: la vittoria in tutte e tre le principali categorie mondiali nella stessa giornata. Kimi Antonelli, Nicolò Bulega e Marco Bezzecchi hanno dominato le rispettive competizioni, issandosi in testa alle classifiche dei Mondiali di Formula 1, Superbike e MotoGP. Un risultato che scrive una pagina indelebile nella memoria dello sport tricolore.

Antonelli, un dominio in Formula 1 a Suzuka

La giornata memorabile ha preso il via con il trionfo di Kimi Antonelli nel Gran Premio del Giappone di Formula 1.

Sullo storico tracciato di Suzuka, il giovane pilota bolognese, al volante della sua Mercedes, ha dimostrato una maturità eccezionale. Dopo aver sfruttato abilmente una safety car per conquistare la testa della corsa, Antonelli non l’ha più mollata, superando anche il compagno di squadra George Russell nella classifica generale del Mondiale. Questo successo a Suzuka rappresenta il suo secondo in carriera in Formula 1, arrivato a una sola settimana dalla sua prima vittoria in Cina. La sua prestazione è stata ulteriormente impreziosita da un secondo hat trick personale, avendo conquistato pole position, giro veloce e vittoria, a conferma di un talento e una crescita evidenti fin dall’inizio della stagione.

Il Gran Premio del Giappone 2026, terza prova stagionale, ha visto Antonelli precedere sul podio l’australiano Oscar Piastri su McLaren-Mercedes e il monegasco Charles Leclerc su Ferrari.

Bulega e Bezzecchi: la tripletta italiana si completa

Nel pomeriggio, l’onda italiana ha continuato a travolgere le piste con Nicolò Bulega, assoluto protagonista nel campionato Superbike. Il 26enne emiliano ha letteralmente spadroneggiato in Portogallo, conquistando la vittoria sia nella Superpole Race che in gara-2 sul circuito di Portimao. Il centauro della Ducati ha messo a segno un en-plein impressionante, portando a sei le sue vittorie in altrettante gare stagionali. Dopo la tripletta già ottenuta in Australia, Bulega ha piazzato un altro filotto in terra lusitana, consolidando in modo perentorio la sua leadership in classifica e dando la chiara impressione di poter dominare l’intera stagione.

In serata, a sigillare la giornata perfetta, è arrivato il successo di Marco Bezzecchi nel Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP. Il 27enne romagnolo ha trionfato ad Austin, risalendo dalla quarta posizione sulla griglia di partenza, a seguito di una penalizzazione di due posizioni in qualifica. In sella alla sua Aprilia, Bezzecchi ha inscenato un dominio in solitaria, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e superandolo in testa alla classifica generale del Mondiale MotoGP. Anche per lui, la vittoria ha rafforzato la chiara impressione di poter lottare per il titolo iridato.

Una domenica da incorniciare per i motori italiani

A coronamento di questa domenica semplicemente magistrale, si aggiunge anche la splendida affermazione di Guido Piani nella Moto3, sempre ad Austin.

Questi risultati eccezionali rilanciano con forza le ambizioni dell’Italia in tutte le principali competizioni mondiali a due e quattro ruote, proiettando il movimento motoristico tricolore verso grandi sogni e un futuro di successi.