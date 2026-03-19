Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha comunicato il suo ritiro dal Masters 1000 di Miami. L'annuncio è avvenuto tramite una storia Instagram, dove Musetti ha spiegato: «Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto ritirarmi dal Miami Open. Adoro giocare qui, ma ho solo bisogno di un po' di tempo per sentirmi al 100% in campo. Apprezzo il vostro supporto e non vedo l'ora di vedervi tutti durante la stagione sulla terra battuta!».

La rinuncia è dovuta a un problema al braccio destro, confermato dall'ATP. Questo infortunio è distinto da quello alla coscia che lo aveva costretto al ritiro dagli Australian Open.

L'assenza da Miami rappresenta un colpo per il tennista, poiché lo scorso anno aveva raggiunto gli ottavi di finale, ottenendo circa 100 punti nel ranking ATP. La perdita di questi punti avrà un impatto sulla sua posizione in classifica.

Rientro e ambizioni sulla terra battuta

Il rientro in campo di Musetti è previsto in Europa, per l'inizio della stagione sulla terra battuta. Nel 2025, su questa superficie, il tennista aveva ottenuto risultati di rilievo: finale a Montecarlo e semifinali al Roland Garros, a Madrid e a Roma. Questi successi gli avevano fruttato un totale di 2.250 punti nel ranking ATP. L'obiettivo è ritrovare la piena competitività per gli appuntamenti cruciali della primavera europea.

Il tabellone del Miami Open

Il Masters 1000 di Miami 2026 vede la partecipazione di numerosi top player, con 32 teste di serie. Tra i nomi di spicco figurano Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Alex de Minaur, Taylor Fritz, Félix Auger‑Aliassime e Ben Shelton. Lorenzo Musetti figura tra i giocatori ritirati, come indicato nel tabellone ufficiale. L'assenza dell'azzurro modifica gli equilibri della competizione. Il campione in carica, Jakub Menšík, difenderà il titolo conquistato nella precedente edizione.