La stagione Mondiale Motocross MXGP 2026 è iniziata con il Gran Premio d’Argentina a Bariloche. La Qualifying Race inaugurale ha visto Tom Vialle, al suo debutto nella classe regina con la Honda, imporre un ritmo inavvicinabile. Alle sue spalle si sono piazzati Lucas Coenen e l’esordiente italiano Andrea Adamo, autore di una prestazione sorprendente.

Vialle subito in evidenza

Tom Vialle ha dominato la Qualifying Race, conquistando una vittoria autorevole nella sua prima gara in MXGP dopo tre stagioni in America e il titolo MX2 conquistato nel 2022.

Lucas Coenen ha confermato la sua crescita piazzandosi secondo, mentre Andrea Adamo ha ottenuto uno straordinario podio al suo esordio nella categoria principale.

Altri protagonisti e contesto della gara

La top five è completata da Maxime Renaux e dal campione in carica Romain Febvre, quest’ultimo autore di una rimonta fino alla quinta posizione. Tra i piloti italiani, Mattia Guadagnini ha concluso ottavo, mentre Bonacorsi si è piazzato undicesimo. Tim Gajser e Jeffrey Herlings, protagonisti di recenti cambi di scuderia, hanno chiuso rispettivamente in decima e dodicesima posizione.

Il contesto del GP d’Argentina

Il GP d’Argentina segna l’apertura del calendario MXGP 2026. La competizione si svolge sul nuovo circuito “Bariloche MX Race Track”, lungo 1.800 metri e caratterizzato da 21 curve.

L’evento, inaugurato per l’occasione, si tiene a San Carlos de Bariloche, in Patagonia, nei giorni 7 e 8 marzo, rappresentando una delle tappe internazionali più rilevanti dell’anno.

Il tracciato, progettato con un profilo tecnico che unisce elementi di arena, dislivelli e settori spettacolari, è stato presentato ufficialmente a Buenos Aires. L’evento sottolinea l’importante impatto turistico ed economico che la competizione genera per la regione.