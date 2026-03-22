Il Gran Premio di Motocross MXGP Andalucia 2026 ha inaugurato la stagione europea sul circuito di Almonte, situato a settanta chilometri a sud di Siviglia, regalando subito colpi di scena e grandi emozioni. La gara di qualifica ha visto protagonista Jeffrey Herlings che, dopo una caduta nei primi istanti della manche, ha saputo rialzarsi e compiere una rimonta clamorosa, risalendo fino all’undicesima posizione, a un passo dalla top ten. L’olandese, forte del successo nel Gran Premio d’Argentina all’esordio con Honda, ha dimostrato ancora una volta la sua tempra e capacità di recupero.

La sessione di qualifica è stata dominata da Lucas Coenen, che ha spinto la KTM verso un successo in solitaria, evidenziando un ritmo superiore agli avversari. Subito dietro, il francese Tom Vialle, nuovo compagno di squadra di Herlings in Honda, ha conquistato la seconda posizione, precedendo Maxime Renaux. Tra i piloti italiani, ottima prestazione di Mattia Guadagnini, sesto con la KTM, seguito dal campione in carica Romain Febvre su Kawasaki e dal nuovo arrivo in Ducati, Calvin Vlaanderen. Andrea Adamo ha chiuso alle spalle di Guadagnini, mentre Alberto Forato su Fantic ha ottenuto la decima posizione dopo un avvio promettente.

Almonte e l'Andalusia: epicentro del Motocross Mondiale

Il Gran Premio di Almonte rappresenta l’unica tappa spagnola del Mondiale MXGP 2026, consolidando il ruolo strategico della località andalusa nel panorama internazionale del motocross.

L’evento, in programma dal 20 al 22 marzo, è stato fortemente sostenuto dalle istituzioni locali e regionali, come evidenziato dalla presenza della consigliera di Cultura e Sport, Patricia del Pozo, alla presentazione ufficiale. Il circuito di Almonte, adiacente al Parco Nazionale di Doñana, Patrimonio dell’Umanità, è stato scelto per la sua comprovata capacità organizzativa e per l’impegno verso la sostenibilità ambientale, con il progetto “Huella Cero” volto a minimizzare l’impatto ecologico della manifestazione.

La gara di Almonte segna inoltre l’inizio della tournée europea del campionato, catalizzando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori per le novità delle scuderie e la partecipazione dei migliori piloti mondiali.

Tra i protagonisti della stagione figurano anche gli spagnoli Rubén Fernández e Oriol Oliver, impegnati nella categoria regina, e Guillem Farrés in MX2. L’evento si arricchisce di iniziative collaterali come il MX Music Fest, che offre concerti, gastronomia e spazi dedicati a famiglie e visitatori, trasformando il weekend in una vera celebrazione dello sport e della convivialità.

Le gare principali e le speranze italiane

Le due gare principali sono fissate rispettivamente alle 13.15 e alle 16.10, con grande attesa per le prestazioni dei piloti italiani, che hanno già mostrato segnali positivi nelle qualifiche. Mattia Guadagnini e Alberto Forato cercheranno di confermare i risultati ottenuti, mentre Andrea Adamo punterà a migliorare la propria posizione.

Il circuito veloce di Almonte e la partecipazione dei migliori team internazionali promettono uno spettacolo avvincente e una competizione serrata.

Il Gran Premio di Andalucia si conferma così come uno degli appuntamenti più attesi della stagione, sia per il suo valore sportivo sia per l’impatto sul territorio, rafforzando il legame tra motocross, turismo e promozione della regione andalusa a livello globale.