Myriam Sylla ha iniziato da protagonista la fase playoff della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile, guidando il Galatasaray Istanbul alla vittoria nella gara-1 di semifinale per il quinto posto. Sul campo del Turk Hava Yollari, la formazione di Davide Mazzanti non ha contrastato le giallorosse, che si sono imposte con un netto 3-0 (25-21; 25-17; 25-11).

Sylla ha chiuso l’incontro come top scorer della sua squadra, mettendo a segno sette punti (37% in attacco, 38% in ricezione). La campionessa olimpica e mondiale è stata affiancata da Ilkin Aydin (sette punti), mentre l’opposto Alexia Carutasu ha realizzato sette marcature sotto la regia di Britt Bongaerts.

Al centro, Wang Yuanyuan (cinque) e Yasemin Guveli (sei) hanno contribuito.

Il match e le protagoniste

Il primo set è stato combattuto, ma il Galatasaray ha preso il largo, lasciando poche possibilità di replica al sestetto di Davide Mazzanti, ex CT della nazionale italiana. Per il Turk Hava Yollari si sono distinte Anna Nicoletti e Julia Bergmann (otto punti ciascuna), ma la squadra non ha tenuto il passo nei set successivi.

Con questo successo, il Galatasaray si porta in vantaggio nella serie. Gara-2 è in programma domenica 12 aprile al Burhan Felek Salonu, con le giallorosse in casa. L’altra semifinale per il quinto posto vede affrontarsi Aras Kargo e Nilufer Belediyespor. Il quinto posto in campionato garantirà l’accesso alle prossime competizioni europee.

Il contesto dei playoff e la CEV Cup

Nella Sultanlar Ligi, il Galatasaray ha chiuso la stagione regolare al quinto posto, accedendo ai playoff per un pass europeo. Le prime quattro (VakıfBank Istanbul, Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor Ankara ed Eczacıbaşı Istanbul) si contendono il titolo nazionale. Myriam Sylla e compagne sono attese dalla finale della CEV Cup, la seconda competizione europea, dove affronteranno Chieri in un doppio confronto avvincente.

Il Galatasaray, pur fuori dalla corsa scudetto, si conferma protagonista in patria e in Europa, con Sylla che punta a nuovi traguardi.