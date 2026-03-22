Il celebre ciclista colombiano Nairo Quintana ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni professionistiche al termine della stagione in corso. L'ufficializzazione è avvenuta durante la conferenza stampa che precede il Giro di Catalogna, un momento carico di emozione per il corridore della Movistar e per i suoi numerosi sostenitori.

Quintana, che conclude la sua quindicesima stagione da professionista, ha espresso con commozione la sua gratitudine e i suoi sentimenti riguardo a questa decisione: “È una giornata importante per me, per la mia famiglia, per tutti quelli che mi sono stati vicini.

Oggi sono qui per dirvi che è la mia ultima stagione da ciclista professionista. Non sarà questa la mia ultima corsa, ma ogni corsa di quest’anno sarà una grande festa, un modo per ringraziare tutti quelli che mi hanno supportato in tutti questi anni”.

Il campione colombiano ha voluto ripercorrere le tappe più significative della sua esistenza e della sua carriera, ricordando le difficoltà affrontate fin dalla giovane età: “Sono un ragazzo nato in montagna, dove la vita non era facile. Un ragazzo che non aveva molto, ma aveva qualcosa di forte: la voglia di andare avanti. Ho imparato che questo non era solo uno sport, era la mia vita.” La svolta decisiva è arrivata nel 2012 con l'opportunità offertagli dalla Movistar: “L’inizio di un sogno, perché da quel momento le vittorie non erano più solo mie, ma di un intero Paese, di un Continente, di tutta la Colombia”.

Una carriera costellata di trionfi e sfide

Nel corso della sua brillante carriera, Nairo Quintana ha conquistato alcune delle più prestigiose corse a tappe del calendario ciclistico mondiale. Tra i suoi successi più eclatanti spiccano la vittoria del Giro d’Italia nel 2014 e il trionfo alla Vuelta a España nel 2016. Il suo palmarès include anche risultati di grande rilievo al Tour de France, dove ha ottenuto due secondi posti, nel 2013 e nel 2015, e un terzo posto nel 2016. Il suo percorso agonistico è stato caratterizzato da grandi sfide, da una determinazione incrollabile e da uno spirito combattivo che lo hanno reso uno degli atleti più amati e rispettati nel panorama sportivo internazionale.

Il futuro di Quintana: un nuovo capitolo nel ciclismo

Nonostante l'addio alle competizioni, il futuro di Quintana resterà saldamente legato al mondo del ciclismo. “Oggi non parlo di fine, ma di un nuovo inizio”, ha dichiarato il campione, delineando i suoi prossimi obiettivi: “voglio costruire nuove imprese, aprire opportunità, sostenere lo sport agonistico ed amatoriale, e restituire alle persone, soprattutto ai giovani, tutto ciò che il ciclismo mi ha dato”. Un impegno che riflette il suo profondo desiderio di continuare a contribuire attivamente allo sviluppo e alla promozione dello sport, non solo nel suo Paese d'origine ma anche a livello più ampio.

Il direttore generale della Movistar, Eusebio Unzue, ha riconosciuto il suo immenso valore e la sua costanza nel corso degli anni, sottolineando che “l'unica cosa che il ciclismo gli deve è un Tour”.

Quintana ha espresso chiaramente come desidera essere ricordato: “come un ciclista lottatore che voleva vincere, rappresentare il suo Paese e portare la sua squadra in alto”. Dopo aver militato in squadre di prestigio come Boyacá es para Vivirla, Café de Colombia, Arkea e Movistar, Nairo Quintana lascia un'eredità indelebile nel ciclismo internazionale, pronto ad affrontare nuove e stimolanti sfide al di fuori delle competizioni agonistiche.