La Nazionale italiana femminile di pallavolo potrebbe presentarsi nella nuova stagione con una grande novità tattica. Durante gli ultimi trionfi tra Olimpiadi, Mondiali e Nations League, siamo sempre stati abituati a vedere un alternanza in campo tra le due stelle azzurre Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. Il copione tattico abituale era quello di vedere la giocatrice della Numia Vero Volley Milano partire dall’inizio e poi nel corso dei set venire sostituita dall'atleta della Savino Del Bene Scandicci, avendo così un arma fresca per svoltare il match.

Questo scenario potrebbe presto cambiare, visto che il commissario tecnico Julio Velasco ha detto di voler testare Antropova come schiacciatrice. In questo modo l’Italia potrebbe sempre contare su una coppia stellare formata da Egonu e Antropova contemporaneamente in campo.

Julio Velasco vuole provare Antropova schiacciatrice

Questo importante cambiamento tattico è stato svelato dal CT Julio Velasco durante un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale: "Voglio provare a far giocare Kate Antropova come schiacciatrice, per diversi motivi”. Il commissario tecnico ha poi sottolineato come sia una soluzione ancora tutta da testare, ma che permetterebbe di sfruttare la giocatrice in ogni match: "Dobbiamo vedere, lei l’ha fatto solo da molto giovane, ma è un peccato fare solo il doppio cambio con una giocatrice così, vediamo se funziona.

Lei ha dato la disponibilità, è un cambiamento che mi incuriosisce". Tale cambiamento porterebbe anche ad un diverso bilanciamento complessivo della squadra e serviranno quindi diverse prove per trovare l’assetto definitivo in vista dei grandi match.

Il cammino di preparazione stagionale

La stagione della nazionale azzurra femminile cominceranno il lavoro di preparazione il 7 aprile al Centro Pavesi FIPAV di Milano. L’Italia giocherà poi due BPER Test Match contro la Francia: il primo a Biella il 14 maggio e il secondo il giorno seguente a Novara. Dal 22 al 24 maggio le azzurre saranno impegnate nel torneo internazionale AIA Aequilibrium Cup Women Elite a Genova, dove affronteranno le nazionali di Polonia, Turchia e Serbia. Queste amichevoli serviranno per testare le nuove soluzioni tattiche o inserimenti di giovani da parte del CT.