Quattro emozionanti sfide hanno animato la notte NBA, con i New York Knicks grandi protagonisti, capaci di centrare la settima vittoria consecutiva. La franchigia della Grande Mela ha superato i New Orleans Pelicans con il punteggio di 121-116, grazie a una prestazione superlativa di Jalen Brunson, autore di ben 32 punti, di cui 15 realizzati nell’ultimo e decisivo quarto. In un finale punto a punto, è stato proprio Brunson a spezzare l'equilibrio con un parziale personale determinante. A dare ulteriore solidità ai padroni di casa sono stati i contributi di Karl-Anthony Towns (21 punti e 14 rimbalzi) e OG Anunoby.

Ai Pelicans, invece, non sono bastati i 22 punti messi a segno da Zion Williamson per evitare la sconfitta.

Un altro assoluto protagonista della serata è stato Nikola Jokic, che ha trascinato i Denver Nuggets a un successo esterno cruciale sui Phoenix Suns, chiudendo la partita sul 125-123. Il “Joker” ha sfoderato una prova mostruosa, registrando una tripla doppia da 23 punti, 17 rimbalzi e 17 assist, culminata con il jumper decisivo a soli undici secondi dalla sirena. Nonostante i Suns avessero rimontato nel finale fino al 123-123 grazie a Devin Booker, l’ultima tripla per la vittoria si è spenta sul ferro, consegnando così la vittoria a Denver.

Mitchell trascina i Cavaliers, Hornets da record

I Cleveland Cavaliers hanno avuto la meglio sugli Orlando Magic in una gara ad alto punteggio, conclusasi 136-131. A guidare i Cavs è stato un incontenibile Donovan Mitchell, autore di 42 punti e decisivo nel finale con il canestro che ha sigillato il risultato. La squadra di Cleveland ha beneficiato anche del contributo di James Harden, che ha messo a referto 26 punti. Per gli Orlando Magic, invece, non sono stati sufficienti i 36 punti di Paolo Banchero. Con questo successo, i Cavaliers allungano la loro striscia positiva a quattro vittorie consecutive, resistendo con tenacia al tentativo di rimonta degli ospiti nel quarto periodo.

Una vera e propria pioggia di triple ha caratterizzato la vittoria schiacciante degli Charlotte Hornets sui Sacramento Kings per 134-90.

Gli Hornets hanno stabilito un nuovo record di franchigia, realizzando ben 26 tiri da tre punti. Tra i protagonisti indiscussi della serata spiccano Coby White, con 27 punti e 6 triple a referto, e LaMelo Ball, che ha brillato con 20 punti e altrettante 6 triple. Moussa Diabate ha contribuito con una doppia doppia, consolidando il quarto successo consecutivo per Charlotte. Per i Sacramento Kings, nonostante le buone prove di Daeqwon Plowden (22 punti) e Malik Monk (14 assist), la partita è stata compromessa già all’intervallo, risultando senza storia.

Verso i playoff: protagonisti e statistiche

La notte NBA appena trascorsa ha offerto importanti indicazioni in vista della post-season. Il momento di forma eccellente dei New York Knicks, che si mantengono saldamente in scia al secondo posto nella Eastern Conference, è stato ribadito.

La prestazione dominante di Jalen Brunson, con i suoi 32 punti e un ultimo quarto da vero leader, ne ha sottolineato il ruolo centrale e insostituibile all'interno della squadra. Analogamente, Donovan Mitchell, con i suoi 42 punti, ha guidato i Cavaliers a una vittoria di grande peso, fondamentale nel percorso di avvicinamento ai playoff, la cui fase finale prenderà il via il prossimo 20 aprile. Gli Charlotte Hornets, grazie alla loro notevole prestazione offensiva e al record di triple stabilito, si candidano con forza tra le squadre più in forma del momento. Infine, Nikola Jokic continua a dimostrarsi un giocatore decisivo e completo, confermando la sua importanza cruciale per i Denver Nuggets nel prosieguo della stagione.