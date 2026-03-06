Il presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianni Petrucci, ha confermato l'imminente arrivo della Nba Europe in Italia, annunciando che “a giorni” ci sarà l'ufficialità. L'iniziativa prevede la partecipazione di due squadre, una con sede a Roma e una a Milano, che manterranno la loro presenza nel campionato italiano pur adottando la sigla Nba.

Accordo sancito, firma a marzo

Petrucci ha definito il progetto Nba Europe come “realtà vere, non sono chiacchiere”, specificando che l'accordo NBA‑FIBA è stato già sancito in conferenza stampa.

La firma ufficiale è prevista nei prossimi giorni di marzo. A conferma dell'intesa, il presidente di Fiba Europe, Garbajosa, avrebbe espresso parere favorevole durante un intervento a Torino.

Entusiasmo e interesse dei club italiani

Secondo il presidente Petrucci, il progetto Nba Europe genererà entusiasmo e coinvolgerà due squadre italiane di rilievo, che proseguiranno la loro attività nel campionato nazionale. Ha inoltre riferito un interesse da parte dell'Inter per il basket, oltre a quello già noto del proprietario del Milan, Gerry Cardinale, per l'acquisto dell'Olimpia Milano. Petrucci ha menzionato la presenza di Cardinale e Ibrahimovic a Londra, dove avrebbero discusso pubblicamente, a testimonianza della concretezza dell'operazione.

Contesto e prospettive dell'operazione

L'accordo tra Nba e Fiba è considerato solido e la firma è attesa a breve, confermando le dichiarazioni di Petrucci. Il progetto Nba Europe mira alla creazione di squadre europee contraddistinte dal marchio Nba, integrate nei rispettivi campionati nazionali. L'obiettivo è espandere il brand a livello continentale e accrescere l'attrattività del basket europeo.