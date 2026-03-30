Le trattative per il futuro del basket di club in Europa tra NBA, FIBA ed Eurolega sono riprese, con un incontro imminente volto a esplorare una possibile collaborazione. Il progetto NBA Europe, la cui partenza è fissata per il 2027, ha riacceso il confronto tra le principali leghe.

Segnali di apertura da NBA ed Eurolega

Un segnale di apertura era giunto da Adam Silver, che durante una conferenza stampa sull'espansione della NBA a Las Vegas e Seattle, aveva accennato a una possibile collaborazione con l'Eurolega. Questa disponibilità è stata successivamente confermata da Chus Bueno, attuale CEO di Euroleague Basketball.

Incontro e interesse degli investitori

Un incontro tra Eurolega e NBA è atteso nei prossimi giorni, con l'obiettivo di unire le forze per un progetto comune che possa prevenire la divisione del basket continentale. Parallelamente, si è concluso il processo di candidatura per i potenziali investitori nel progetto NBA Europe. L'interesse maggiore proviene da fondi americani, che hanno manifestato attenzione per città come Londra, Roma (con due cordate distinte, una legata a Donnie Nelson e l'altra a Paul Matiasic) e Parigi. A Milano, l'interesse si concentra sull'Olimpia.

Condizioni economiche e scenari futuri

I fondi arabi mostrano maggiore cautela, in particolare a causa della situazione in Medio Oriente.

Tuttavia, un punto su cui tutti gli investitori concordano è la riluttanza a pagare una quota d'iscrizione di mezzo miliardo di dollari. La stagione 2026‑2027 dell'Eurolega, che prevede venti squadre, dovrebbe essere ratificata nel board meeting del 14 aprile. L'attenzione principale è rivolta all'annata 2027‑2028. Il valore stimato dell'Eurolega è attualmente di 3,2 miliardi di euro. Intanto, Real Madrid e Fenerbahce sono prossimi a siglare una seconda licenza decennale.

Il ruolo della FIBA e la fine di una divisione storica

La FIBA, dal canto suo, richiede che vengano garantite date libere per le competizioni delle selezioni nazionali, mantenendo le attuali finestre e il sistema di qualificazione tramite i campionati nazionali.

Qualora l'accordo tra NBA ed Eurolega si concretizzasse, lo scenario più plausibile prevede una competizione a 24 squadre. Questa intesa potrebbe porre fine a una divisione che perdura da ventisei anni, ovvero da quando l'Eurolega si separò dalla FIBA.

Chus Bueno e il nuovo modello competitivo

Chus Bueno, nominato CEO di Euroleague Basketball lo scorso 30 gennaio, è ritenuto una figura centrale per il riavvicinamento con la NBA, forte della sua vasta esperienza, inclusi dodici anni come vicepresidente NBA in Europa, Africa e Medio Oriente. La sua nomina è stata interpretata come un'opportunità per instaurare un dialogo costruttivo tra le parti.

Nel frattempo, FIBA e NBA stanno elaborando un progetto per lanciare una nuova competizione europea già nell'ottobre 2027.

Il modello proposto è semi-aperto, con sedici squadre: dodici con licenza permanente e quattro provenienti da altre competizioni, come la Basketball Champions League. L'obiettivo è istituire un sistema a piramide che integri anche l'Eurolega, scongiurando così un'ulteriore frammentazione del basket europeo.