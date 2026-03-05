Nika Prevc ha conquistato la sua terza Coppa del Mondo consecutiva di salto con gli sci femminile, trionfando nella prima gara individuale del weekend sul trampolino grande di Lahti. Con questo successo, ottenuto a sei gare d’anticipo rispetto alla conclusione della stagione 2025-2026, la ventenne slovena ha consolidato una performance straordinaria.

La vittoria a Lahti ha permesso a Prevc di eguagliare il primato di quindici successi individuali in una singola stagione, un traguardo precedentemente raggiunto da lei stessa nel 2024-2025 e da Sara Takanashi nel 2013-2014.

La competizione ha visto sul podio anche la norvegese Anna Odine Stroem, campionessa olimpica in carica, e la giapponese Nozomi Maruyama, rispettivamente a 14,2 e 25,9 punti di distacco dalla vincitrice. Per l’Italia, Annika Sieff si è classificata ventesima, mentre Martina Zanitzer ha concluso al trentacinquesimo posto.

Una stagione da record

Il successo odierno non solo garantisce a Prevc la Sfera di Cristallo per la terza volta consecutiva, ma sancisce una supremazia inequivocabile nel circuito femminile. Le quindici vittorie stagionali rappresentano un dominio che va oltre la semplice continuità, configurandosi come un’affermazione storica che la proietta nell’olimpo delle leggende del salto speciale femminile.

Prospettive future

La stagione è ancora in corso e Prevc avrà ulteriori occasioni per migliorare il proprio record personale. Con la forma attuale e il vantaggio accumulato in classifica generale, il traguardo delle venti vittorie stagionali appare una prospettiva concreta.

Un percorso eccezionale

Il percorso di Nika Prevc la posiziona come una delle figure più rilevanti nella storia della disciplina. La sua capacità di vincere tre Coppe del Mondo consecutive la inserisce in un ristretto gruppo di atlete, confermando la sua eccezionalità nel panorama del salto con gli sci.