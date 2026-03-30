Il ciclista portoghese João Almeida, della UAE Emirates XRG, ha espresso preoccupazione per la sua condizione fisica dopo il Giro di Catalogna. La corsa a tappe spagnola, vinta da Jonas Vingegaard, lo ha visto chiudere al trentottesimo posto, un risultato ben lontano dalle sue aspettative e standard.

La stagione di Almeida è stata finora complessa, con un ritiro alla Parigi-Nizza e una prestazione sottotono in Catalogna. In vista del Giro d'Italia, suo grande obiettivo stagionale, il corridore ha dichiarato: "Non mi sono sentito benissimo in bici.

Le cose non vanno molto bene. Devo riposarmi e magari capire cosa c’è che non va, riprendendo il lavoro in vista dei nuovi obiettivi. Sinceramente, la caduta non penso abbia avuto grande influenza. Non mi sentivo già benissimo il primo giorno, anche prima che la corsa iniziasse". Queste parole suggeriscono un malessere persistente.

Accertamenti medici in programma

Almeida ha sottolineato l'urgenza di ulteriori accertamenti per individuare la causa del suo stato. "Forse dobbiamo fare qualche controllo, magari qualche esame del sangue, ne parleremo con lo staff medico. Speriamo vada tutto bene", ha affermato. Ha chiarito che le difficoltà non sono legate alla caduta, ma erano presenti già prima della gara.

Il rendimento nella corsa catalana è stato inferiore alle attese. La sua attenzione è ora interamente rivolta al recupero della miglior forma fisica in vista dei prossimi appuntamenti, in particolare il Giro d'Italia.

Il cammino verso il Giro d'Italia

Il ciclista ha concluso la Volta a Catalunya con un settantacinquesimo posto nell'ultima tappa, confermando le difficoltà fisiche. Almeida, terzo al Giro d'Italia nel 2023, è determinato a superare questi ostacoli per competere ai massimi livelli. La Corsa Rosa, al via il 5 maggio, è il principale obiettivo stagionale. Con il suo staff medico, Almeida cercherà la causa del calo e ritroverà la competitività.