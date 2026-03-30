La nazionale italiana di nuoto artistico ha inaugurato la prima tappa della Coppa del Mondo, svoltasi nella piscina Georges Vallerey di Parigi, con un bilancio complessivamente positivo. L'evento ha visto l'Italia conquistare una vittoria, due secondi posti e un terzo, evidenziando un gruppo in costante evoluzione capace di coniugare qualità tecnica e ricerca artistica, come sottolineato dal successo di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto.

Trionfo nel duo libero misto e piazzamenti di rilievo

Il momento culminante della competizione è giunto nell’ultima giornata con la brillante affermazione di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nel duo libero misto.

La coppia si è imposta con 256.0033 punti, grazie a un’esecuzione precisa degli elementi e a una marcata identità coreografica. Il loro esercizio, intitolato “Tango argentino” e costruito sulle note di Jealousy Tango, ha convinto per intensità e coerenza interpretativa, presentandosi come una routine matura in cui la componente tecnica si è fusa con una narrazione chiara e coinvolgente. Nella stessa gara, il duo formato da Gabriele Minak e Ginevra Marchetti ha ottenuto il quarto posto con la proposta elegante e strutturata de “Il lago dei cigni”.

Team acrobatico e solo libero maschile: conferme e originalità

Il team acrobatico, composto da Iacoacci, Mastroianni, Pedotti, Macchi, Tabbiani, Vernice, Andina e Macino, ha conquistato la piazza d’onore.

L'esercizio “Chicago”, dinamico e spettacolare, ha esaltato ritmo e presenza scenica, confermando i progressi del gruppo nella gestione delle difficoltà acrobatiche. Nel solo libero maschile, Gabriele Minak ha raggiunto il terzo posto con “Man or Alien?”, una routine originale per costruzione e interpretazione, capace di alternare movimenti fluidi e gestualità più marcate in un interessante gioco di contrasti. Filippo Pelati si è invece classificato nono con un esercizio intenso e teatrale.

La seconda giornata: team tecnico e doppi in evidenza

La giornata precedente aveva già fornito segnali incoraggianti, a partire dal secondo posto del team tecnico femminile. Le atlete Bisi, Esegio, Iacoacci, Macchi, Mastroianni, Pedotti, Tabbiani e Vernice hanno totalizzato 277.6866 punti, posizionandosi alle spalle della Russia neutrale.

La coreografia “Queen of the Night” si è distinta per complessità e ambizione, puntando su trasformazione ed espressività, risultato di un lavoro creativo sviluppato attraverso improvvisazione e contaminazioni con la danza. Nei doppi liberi, entrambe le coppie italiane – Rizea‑Vernice e Piccoli‑Ruggiero – pur non raggiungendo il podio, si sono mantenute vicine alle migliori con “Ipnosi”, un esercizio raffinato e concettualmente ambizioso che esplora il confine tra coscienza e sogno. Nel duo tecnico misto, Pelati e Ruggiero si sono classificati ottavi con una routine ispirata a Michael Jackson, penalizzata da un coefficiente di difficoltà non sufficiente per competere con le prime posizioni.

Altri piazzamenti e prospettive future

La tappa parigina si era aperta con diversi piazzamenti a ridosso del podio. Enrica Piccoli ha ottenuto il quarto posto nel solo tecnico con un esercizio energico e ben interpretato su “Don’t Rain on My Parade”, a pochi decimi dalla medaglia. Nel settore maschile, Minak e Pelati si sono classificati rispettivamente sesto e ottavo, mentre nei doppi tecnici le coppie azzurre sono rimaste più distanti dalle posizioni di vertice. Un buon quinto posto è stato registrato anche dal team libero con “Angeli e Demoni”, che ha confermato la competitività del gruppo anche nelle routine di squadra.

Nel complesso, l’Italia esce da Parigi con certezze e margini di crescita.

La qualità artistica si conferma uno dei punti di forza, così come la capacità di proporre esercizi riconoscibili e coerenti. Allo stesso tempo, il confronto con le migliori squadre ha evidenziato la necessità di aumentare ulteriormente il livello di difficoltà e la precisione esecutiva, specialmente nelle routine tecniche. Il percorso verso i grandi appuntamenti della stagione è avviato: la base è solida, e i segnali emersi in questa prima tappa autorizzano un cauto ottimismo.

Il contesto della Coppa del Mondo

La tappa di Parigi si è svolta dal 27 al 29 marzo nell’ambito della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026, un circuito che prevede quattro tappe tra Europa, Asia e Americhe. Le altre sedi designate per la competizione sono Medellín, Xi’an e Pontevedra. Nel dettaglio, per la categoria duo libero misto a Parigi, Pelati e Ruggiero hanno preceduto Emily Minante e Gustavo Sanchez, il secondo duo classificato.