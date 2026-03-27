Un eccellente secondo posto per Ginevra Taddeucci nella 10 km femminile, che ha aperto la stagione della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere a Soma Bay, in Egitto. La gara ha visto trionfare l’australiana Moesha Johnson, attuale campionessa del mondo, la quale ha saputo imporsi con autorità, replicando il successo già ottenuto lo scorso anno proprio davanti all’atleta azzurra, confermando così una rivalità sportiva di alto livello.

Il confronto avvincente e la strategia vincente di Johnson

Le acque limpide e calde della località egiziana hanno fatto da scenario a una competizione intensa e combattuta fin dalle prime bracciate.

Il duello serrato tra Taddeucci, detentrice dell'argento iridato, e Johnson, campionessa mondiale in carica, ha animato la gara. Le due atlete hanno mantenuto un confronto ravvicinato per gran parte del percorso, controllandosi a vicenda e rispondendo con determinazione a ogni tentativo di allungo. La svolta decisiva si è concretizzata nell'ultimo giro, quando Moesha Johnson ha dimostrato una superiorità tattica e fisica, imprimendo un cambio di ritmo inarrestabile. Questa accelerazione le ha permesso di staccare progressivamente la rivale italiana, tagliando il traguardo in solitaria con un tempo di 1h58’26”1.

La stessa Ginevra Taddeucci ha fornito un’analisi lucida della gara e delle condizioni ambientali: “È stata una gara veloce, soprattutto verso la fine c’era ancora più vento, molte onde, quindi è stata un po’ complicata; diciamo che l’obiettivo era seguire l’atleta più forte al momento che era Moesha Johnson e che sapevo che avrebbe tentato la fuga.” Nonostante le difficoltà incontrate, la sua performance ha ribadito con forza il suo valore internazionale e la sua continuità ad altissimo livello nel panorama del nuoto di fondo mondiale.

Il podio e i piazzamenti delle atlete italiane

Il secondo posto di Ginevra Taddeucci, con un tempo finale di 1h59’14”7, rappresenta una conferma importante delle sue capacità e della sua costante presenza ai vertici. Il podio è stato completato dalla tedesca Lea Boy, che ha conquistato una meritata terza posizione con il tempo di 1h59’23”3, riuscendo a rimanere nella lotta per le medaglie fino alla fine. Per quanto riguarda le altre rappresentanti italiane, Linda Caponi ha chiuso al nono posto in 2h01’43”9, seguita da Barbara Pozzobon, che si è classificata decima con 2h01’48”4, e Giulia Berton, undicesima in 2h01’52”2. Questi risultati evidenziano la profondità e la qualità del movimento italiano nel nuoto in acque libere.

La tappa di Soma Bay della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere proseguirà domani, alle ore 11.00, con la staffetta mista 4×1500. La prova si svolgerà sullo stesso percorso della 10 km individuale, ma con un giro ridotto di 1500 metri, promettendo un altro entusiasmante momento di competizione e strategia di squadra.