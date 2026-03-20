La piscina Camalich di Livorno ha ospitato la seconda giornata del Meeting BPER Città di Livorno, un appuntamento di rilievo per il nuoto nazionale che si avvia alla conclusione. L’evento, svoltosi in una delle principali strutture federali italiane, ha visto la partecipazione di numerosi atleti di spicco e ha offerto prestazioni tecniche di alto livello, confermando i talenti del nuoto italiano con risultati significativi.

Tra le protagoniste assolute della giornata si è distinta Costanza Cocconcelli, che ha completato un brillante tris personale.

Dopo i successi nelle gare di farfalla, l’atleta bolognese si è imposta anche nei 50 dorso con un tempo di 28”27. Questa vittoria ha ribadito la sua consolidata versatilità e un’ottima condizione di forma, lasciandosi alle spalle Francesca Pasquino (28”64) e Federica Toma (28”78). In campo maschile, la prova dei 50 dorso ha visto l’affermazione di Francesco Lazzari, autore di un convincente 25”13. Il giovane lombardo ha preceduto Michele Lamberti (25”35) e Lorenzo Mora, che ha completato il podio con il tempo di 25”86.

Le gare veloci: Biagiotti e Zazzeri sugli scudi

Grande attenzione è stata riservata anche ai 100 stile libero, la cosiddetta gara regina, che ha offerto momenti di grande intensità.

Tra le donne, Matilde Biagiotti ha dettato il ritmo, vincendo in 55”82 al termine di una prova solida. Alle sue spalle si è messa in evidenza Irene Burato, che ha firmato il proprio primato personale in 56”58, seguita da Agata Maria Ambler in 56”63. Nel settore maschile, Lorenzo Zazzeri ha confermato la sua leadership, imponendosi in 49”29 e regolando nel finale Manuel Frigo (49”62), mentre Alessandro Miressi ha chiuso terzo in 49”82. I tempi registrati, pur in una fase della stagione non ancora ottimale, testimoniano una condizione generale già competitiva e lasciano intravedere margini interessanti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Prove di fondo e misti: Fresia e Martelli protagonisti

La giornata si è conclusa con le impegnative gare dei 400 misti e delle lunghe distanze. Francesca Fresia si è imposta nei 400 misti femminili con il tempo di 4’45”12, precedendo Sara Franceschi (4’47”05) e Ginevra Bagaglini (4’47”98). Nella medesima prova al maschile, Samuele Martelli è stato il migliore, fermando il cronometro a 4’24”06. Infine, Emma Vittoria Giannelli e Matteo Diodato hanno posto il loro sigillo rispettivamente nei 1500 e negli 800 stile libero, con i tempi di 16’30”79 e 8’08”55.

Il meeting, che ha visto la partecipazione di oltre 450 atleti provenienti da 75 club, si conferma un importante banco di prova in vista dei Campionati Assoluti di aprile e dei prossimi appuntamenti internazionali, come i Mondiali di Singapore. Il programma, articolato su più turni di gara, ha ribadito il ruolo della piscina Camalich come punto di riferimento federale per l’alta specializzazione del nuoto italiano.