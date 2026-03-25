Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, il calendario ciclistico si accende con la cinquantesima edizione della Brugge‑De Panne, ora ribattezzata Ronde Van Brugge. Questa prestigiosa competizione su strada segna l'apertura del cruciale ciclo delle Classiche del Nord. La corsa, con partenza e arrivo nella storica città di Bruges, è stata disegnata per esaltare le qualità dei velocisti puri, preannunciando un finale ad alta velocità e grande tattica.

Il Percorso: Dettagli e Caratteristiche Tecniche

Il tracciato della Brugge‑De Panne 2026 si estende per un totale di 202,6 chilometri, con partenza e arrivo a Bruges.

La prima sezione della gara è una parte in linea che si sviluppa verso la zona meridionale della città belga. Successivamente, i ciclisti faranno ritorno nell'area urbana di Bruges per affrontare un circuito finale. Dopo un primo passaggio sulla linea del traguardo, i corridori dovranno completare due giri completi di questo anello, ciascuno lungo circa 59 chilometri. Un elemento distintivo del percorso è un breve ma significativo tratto in pavé, di 1,3 chilometri, situato specificamente sulla Brieverweg. L'intero disegno del percorso, con il suo finale completamente pianeggiante, è chiaramente orientato a favorire una volata di gruppo, rendendo la tattica delle squadre dei velocisti fondamentale.

Programma e Copertura Mediatica

La partenza ufficiale della Brugge‑De Panne 2026 è fissata per le ore 12:45. L'arrivo stimato dei primi corridori è previsto intorno alle 17:15. Non è prevista una diretta televisiva tradizionale. Tuttavia, sarà possibile seguire la corsa in diretta streaming sulla piattaforma Discovery Plus, con una copertura che andrà dalle 15:15 alle 17:55. In alternativa, per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile una diretta live testuale fornita da OA Sport.

I Protagonisti: Favoriti e Outsider

L'attenzione è tutta puntata su Jasper Philipsen (Alpecin‑Premier Tech), considerato il grande favorito e "padrone di casa". Il ciclista belga ha già dimostrato la sua superiorità su questo tipo di percorsi, trionfando nelle edizioni del 2023 e del 2024.

Tra i suoi principali avversari, spicca l'olandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), già vincitore della Brugge‑De Panne nel 2019. Non mancherà alla sfida il campione uscente, il colombiano Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG), determinato a difendere il suo titolo. A completare il quadro dei potenziali protagonisti, tra gli outsider da tenere d'occhio, emerge il nome di Milan Fretin (Cofidis), che potrebbe sorprendere.