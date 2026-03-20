L’Olimpia Milano, guidata da Peppe Poeta, si è illusa per quindici minuti a Istanbul contro il Fenerbahce. Un avvio travolgente ha portato i biancorossi sul +15, ma l’attacco si è poi inceppato, permettendo alla squadra turca di ribaltare il risultato e imporsi per 79‑75. Questa sconfitta è un duro colpo, che complica la corsa meneghina verso la zona play‑in.

L'avvio folgorante e il progressivo calo

L'Olimpia Milano ha iniziato la partita con incisività. Una tripla di Shields e tre liberi di Guduric hanno siglato un parziale di 0‑6. Nonostante la reazione del Fenerbahce, Milano ha capitalizzato le palle perse avversarie, mantenendo il controllo.

A fine primo quarto, i turchi sono passati in vantaggio, ma Milano ha risposto con un finale in crescendo, chiudendo avanti 17‑23, grazie ai sei punti di Brooks e ai cinque di LeDay.

Nel secondo quarto, Brooks ha firmato sette punti consecutivi, spingendo il vantaggio biancorosso fino al +11. Il Fenerbahce ha faticato in attacco e difesa. Ancora Brooks, affiancato da Ricci, ha portato il massimo vantaggio sul +15, con un parziale di 2‑11 nei primi quattro minuti del periodo. La squadra di casa ha continuato a mostrare imprecisione al tiro. Tuttavia, nell’ultima parte del secondo quarto, l’attacco milanese si è bloccato, portando le squadre all’intervallo lungo con l’Olimpia avanti solo 29‑37, con Brooks a quota 15 punti.

La rimonta turca e il crollo definitivo

Il rientro dagli spogliatoi ha visto un’Olimpia Milano incapace di dare la spallata decisiva. Due palle perse consecutive hanno innescato contropiedi per il Fenerbahce, riducendo il divario a sei punti. Il match si è riaperto: dal 19‑34 di inizio terzo quarto, i biancorossi avevano segnato solo sette punti in quasi dieci minuti. Ulteriori palle perse hanno evidenziato una Milano nel pallone, permettendo ai turchi di completare il sorpasso. Il Fenerbahce ha poi allungato, chiudendo il terzo quarto in vantaggio per 57‑52.

I problemi offensivi di Milano sono proseguiti nell’ultimo periodo. Dopo i promettenti primi quindici minuti, la squadra ha smesso di giocare con fluidità, permettendo al Fenerbahce di scappare via fino al +9.

Nonostante i tentativi, i ragazzi di Poeta non hanno trovato soluzioni per ribaltare il risultato. Una tripla di Guduric, a quattro minuti dalla sirena, ha riacceso una fiammata di speranza, portando Milano a -4, ma è rimasta un episodio isolato. Il tempo è così scorso inutilmente, e l’Olimpia Milano ha dovuto alzare bandiera bianca. La partita si è conclusa 79‑75 a favore del Fenerbahce. I 22 punti di Brooks non sono bastati per avvicinare la zona play‑in, un duro colpo per le ambizioni europee.

Un precedente amaro: le difficoltà contro il Fenerbahce

Le difficoltà dell'Olimpia Milano contro il Fenerbahce non sono una novità. In una partita precedente, il 18 dicembre 2025, Milano era già caduta in casa (72‑87).

Anche in quell’occasione, la fisicità e l’efficace difesa dei turchi avevano avuto la meglio, interrompendo una serie positiva di tre vittorie consecutive per Milano. Quella sconfitta aveva già evidenziato le fragilità offensive della formazione di Poeta, ripresentatesi anche a Istanbul, confermando un trend di difficoltà contro questo avversario.