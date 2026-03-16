I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono conclusi. La Norvegia ha primeggiato nel medagliere con quarantuno medaglie: diciotto d’oro, dodici d’argento e undici di bronzo. L’Italia, nazione ospitante, ha ottenuto il quarto posto con trenta medaglie (dieci d’oro, sei d’argento, quattordici di bronzo), segnando la sua miglior partecipazione di sempre.

La Norvegia ha celebrato Johannes Hoesflot Klaebo nello sci di fondo, con sei ori e un nuovo record olimpico invernale. Gli Stati Uniti sono secondi nel medagliere, grazie alla vittoria nell’hockey maschile contro il Canada ai supplementari, stabilendo un nuovo primato nazionale con dodici ori.

I Paesi Bassi sono terzi con dieci ori nel pattinaggio di velocità, equamente divisi tra pista lunga e corta.

Italia e il quadro internazionale

L’Italia, padrona di casa, ha realizzato una prestazione storica con trenta medaglie (dieci ori, sei argenti, quattordici bronzi), la sua migliore di sempre ai Giochi Invernali. La Germania è quinta con ventisei medaglie (otto ori), seguita da Francia, Svezia, Svizzera e Austria. Il Giappone ha raccolto ventiquattro medaglie, il Canada ventuno e la Cina quindici (cinque d’oro).

Record e medagliere finale

L’edizione ha visto record e momenti storici. Oltre al primato di Klaebo, spicca la storica medaglia d’oro del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen nello slalom gigante, prima vittoria olimpica invernale per il Sudamerica.

Il medagliere finale ha visto Norvegia, Stati Uniti, Paesi Bassi e Italia ai vertici. Australia, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna, Brasile, Kazakistan, Polonia, Nuova Zelanda, Finlandia, Lettonia, Danimarca, Estonia, Georgia, Bulgaria, Belgio.