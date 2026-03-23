Michael O’Neill, il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, ha lanciato un vibrante appello alla sua squadra in vista della cruciale semifinale dei playoff mondiali contro l’Italia, che si disputerà a Bergamo. A pochi giorni dall’attesissima sfida, O’Neill ha esortato i suoi giocatori con determinazione: “Dobbiamo crederci, perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessun altro”. Il messaggio è chiaro: affrontare gli Azzurri senza paura.

Il tecnico nordirlandese ha riconosciuto apertamente la difficoltà dell’impegno che attende la sua formazione, ma ha voluto sottolineare l’orgoglio di essere ancora in corsa per un obiettivo così prestigioso.

“Sappiamo che sarà difficile vincere, ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa”, ha affermato. Ha inoltre evidenziato la resilienza del gruppo: “Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere in questa partita decisiva”.

La preparazione e le sfide imminenti

L’Irlanda del Nord si appresta a tornare a giocarsi l’accesso ai Mondiali dopo un’assenza che si protrae da quasi quarant’anni, con l’ultima partecipazione che risale al lontano 1986. La squadra sta ultimando la sua preparazione a Liverpool prima di volare in Italia mercoledì per l’incontro. Tuttavia, la vigilia è segnata da due assenze importanti: Conor Bradley e Dan Ballard, entrambi infortunati, rischiano di pesare significativamente sull’equilibrio e sulle scelte tattiche della squadra.

O’Neill, che ha già guidato la nazionale tra il 2011 e il 2020, è tornato in panchina nel 2022 e dal 13 febbraio ha assunto anche il ruolo di manager del Blackburn, dividendo così le sue energie tra gli impegni di club e quelli con la nazionale. Nonostante i pronostici favorevoli all’Italia di Gennaro Gattuso, il commissario tecnico nordirlandese mantiene salda la sua fiducia e la sua incrollabile determinazione.

Precedenti storici e aspirazioni mondiali

L’ultimo confronto diretto tra le due nazionali risale al 2021, quando a Windsor Park la partita si concluse con un pareggio a reti inviolate (0-0). Un risultato che, all’epoca, costrinse l’Italia ai playoff, poi rivelatisi fatali contro la Macedonia del Nord.

La storia mondiale dell’Irlanda del Nord è relativamente breve, con sole tre partecipazioni complessive, e il miglior risultato mai raggiunto è stato il quarto di finale nel 1958.

O’Neill ha concluso la sua analisi con una chiara visione tattica per la partita: “Non mi aspetto una partita con molti gol: dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni che ci capiteranno”. Anche la scelta della nuova maglia da trasferta, di un suggestivo bianco nuvola con inserti verde menta, richiama il passato mondiale della nazione, un dettaglio che assume un sapore di scaramanzia, tra fiducia e speranza per un esito favorevole.

Il ritorno dell’Irlanda del Nord in una semifinale playoff mondiale rappresenta un traguardo significativo dopo quattro decenni di assenza. Il precedente del 2021, con lo 0-0 a Windsor Park, è un ricordo recente che continua ad alimentare le speranze nordirlandesi, pur nella piena consapevolezza della forza e del blasone dell’avversario.