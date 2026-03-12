La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci fa tappa in Scandinavia, con le atlete pronte a competere a Oslo sul trampolino Holmenkollenbakken. Questo impianto evoca il primo storico salto femminile su Large Hill avvenuto nel 2012, un evento che all'epoca fu definito un “grande passo in avanti” per la disciplina.

Un impianto simbolo di parità

L’Holmenkollenbakken (HS134) riveste un significato particolare per il salto femminile. Nel 2012, infatti, ospitò la prima gara su trampolino grande valida per la Sfera di cristallo, segnando un momento epocale per lo sviluppo di questa disciplina.

Sebbene oggi questa dinamica sia consolidata, il valore simbolico di quell'evento rimane intatto.

La struttura fu ufficialmente inaugurata nel 2010 da Anette Sagen, figura pionieristica del salto femminile in Norvegia. Tuttavia, il giorno precedente, il salto inaugurale de facto fu compiuto da Bjørn Einar Romøren, una circostanza che generò polemiche sull’ordine degli eventi.

Statistiche e protagoniste

La tappa di Oslo rappresenta la sedicesima competizione della stagione femminile di Coppa del Mondo. La prima gara in assoluto si tenne il 17 marzo 2012, mentre l'ultima registrata è datata 13 marzo 2025. Tra le atlete che hanno conquistato la vittoria in questa sede figurano nomi come Sarah Hendrickson, Sara Takanashi, Yuki Ito, Maren Lundby, Daniela Iraschko‑Stolz, Silje Opseth, Eirin Maria Kvandal e Nika Prevc.

Analizzando le atlete ancora in attività, Sara Takanashi si distingue con sette podi all'attivo (quattro vittorie, due secondi posti e un terzo posto), seguita da Yuki Ito con quattro piazzamenti tra le prime tre. Per quanto riguarda le italiane, Annika Sieff ha partecipato a tre gare, ottenendo due ingressi in zona punti e un nono posto il 9 marzo 2024. Lara Malsiner ha gareggiato nove volte, con cinque piazzamenti in zona punti e il suo miglior risultato al 17° posto il 13 marzo 2025. Jessica Malsiner ha preso parte a quattro competizioni, classificandosi in zona punti in tre occasioni e raggiungendo il suo miglior risultato al 24° posto il 9 marzo 2024.

Un ritorno al passato

L’inaugurazione ufficiale dell’Holmenkollenbakken da parte di Anette Sagen nel 2010 segnò un momento di grande importanza simbolica per il salto femminile.

Ciononostante, il giorno precedente, Bjørn Einar Romøren aveva effettuato un salto di prova, anticipando l’evento ufficiale. Tale circostanza suscitò critiche da parte delle autorità cittadine, che tennero a sottolineare come Sagen fosse la vera inauguratrice della nuova struttura.