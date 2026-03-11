La Coppa del Mondo di biathlon si sposta a Otepää, in Estonia, sede designata per i Mondiali del 2027. La tappa estone assume un valore simbolico e pratico, configurandosi come una prova generale in vista dell’evento iridato. In questo contesto, si riaccende l’ipotesi – suggestiva e al momento solo evocativa – di un ritorno in gara di Johannes Thingnes Bø, ritiratosi al termine della stagione 2024‑25.

Otepää, la cornice dei Mondiali 2027

Otepää, che ha iniziato a lavorare per ospitare i Mondiali già nel 2009, si prepara a coronare un sogno quasi ventennale.

La tappa di Coppa del Mondo che si apre domani rappresenta dunque un momento cruciale per testare strutture e organizzazione in vista del 2027. In questo scenario, il nome di Johannes Thingnes Bø torna a circolare, nonostante il suo ritiro improvviso e inatteso al termine della stagione 2024‑25, che lo ha visto rinunciare anche ai Giochi Olimpici di Milano‑Cortina 2026.

Il posto garantito e la suggestione del ritorno

Il norvegese, detentore dei titoli iridati nella sprint e nell’inseguimento conquistati a Lenzerheide nel 2025, avrebbe diritto di partecipare ai Mondiali 2027 come defending champion, con uno slot personale garantito. L’ipotesi di un suo ritorno, seppure al momento solo evocata, non toglierebbe spazio ad altri atleti: quel pettorale sarebbe suo e solo suo.

Tuttavia, per tornare in gara, dovrebbe rientrare nel sistema di controlli antidoping con largo anticipo, rendendosi reperibile ovunque.

Lo stress e le pressioni non sarebbero un ostacolo: potrebbe trattarsi di una sfida affrontata quasi come un gioco, un impegno part‑time. In Norvegia, i ritorni dopo il ritiro non sono una novità: basti pensare a Therese Johaug, tornata in attività per i Mondiali di Trondheim 2025 dopo aver annunciato l’addio nel 2022.

Tra fantasia e realtà

Al momento, l’ipotesi di un comeback di Bø resta nel regno della fantasia. Ma il fatto che si gareggi a Otepää ha risvegliato “svariati grilli nella testa”. Forse, un giorno, questa suggestione potrà trasformarsi in realtà.

Solo il diretto interessato può decidere: sarà lui lo sceneggiatore di sé stesso.

Le dichiarazioni che alimentano il sogno

Già nel febbraio 2025, Johannes Thingnes Bø aveva lasciato aperta la porta a un possibile ritorno, rispondendo con un “No comment” quando gli fu chiesto se sarebbe stato presente ai Mondiali 2027. “Tengo le mie carte nascoste”, disse scherzosamente, alimentando la curiosità e la speranza tra gli appassionati.

Inoltre, l’ex campione olimpico Ole Einar Bjørndalen aveva suggerito che, se Bø dovesse scegliere tra Olimpiadi e Mondiali, potrebbe preferire tornare per i Giochi. “Sarebbe incredibile vedere quanto poco deve allenarsi per competere a quel livello”, aveva commentato, lasciando intendere che un ritorno, seppure improbabile, non è da escludere del tutto.