Ottaviano Iuliano, attuale comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri ed ex atleta azzurro, è stato il protagonista di una puntata del format Run2u. In questa occasione, Iuliano ha offerto una testimonianza approfondita su cosa significhi condurre una vita tra pista e divisa, un percorso caratterizzato da sacrificio, disciplina e profonda passione. Il suo racconto ha delineato la complessa realtà dell'atleta militare, evidenziando sfide e gratificazioni di un'esistenza dedicata sia allo sport che al servizio.

Il racconto dell'atleta in divisa

Nel corso dell'undicesima puntata del 2026 di Run2u, andata in onda il 27 marzo 2026, Iuliano ha condiviso un racconto autentico, fatto di fatica fisica e mentale, rigorosa disciplina, inevitabili cadute e determinate ripartenze. Ha approfondito il significato di essere un Carabiniere atleta, evidenziando il forte legame tra la disciplina sportiva e militare. Il suo intervento ha sottolineato il sacrificio quotidiano dietro ogni traguardo, la dedizione nella formazione dei giovani talenti e le intense emozioni legate alla maglia azzurra e alle competizioni internazionali. Dalla pista alla vita in caserma, emerge un modello unico di sport, saldamente fondato su valori imprescindibili, sulla dedizione costante e su un profondo spirito di squadra.

Run2u: storie di corsa e umanità

Run2u si conferma un format innovativo che pone al centro non solo i risultati cronometrici, ma soprattutto le storie, le persone e la loro inesauribile passione per la corsa. L'episodio con Ottaviano Iuliano si inserisce in un contesto editoriale più ampio, che include rubriche come #SEMPREDICORSA, “Dalla Pancia della Gara” e “Scelte per voi”. L'obiettivo primario del programma è raccontare le esperienze sportive in una maniera coinvolgente, autentica e profondamente umana, permettendo al pubblico di connettersi con le vicende personali degli atleti.

Ottaviano Iuliano: un riferimento nello sport militare

La figura di Ottaviano Iuliano si consolida come un punto di riferimento essenziale nel panorama dello sport militare.

Il suo ruolo di comandante della sezione atletica del Centro Sportivo Carabinieri non solo conferma la sua autorevole posizione, ma testimonia anche il suo impegno continuo e la sua influenza nel guidare e ispirare le nuove generazioni di atleti che scelgono di unire la carriera sportiva a quella militare. La sua esperienza incarna un esempio di eccellenza e dedizione, rappresentando un modello per molti.