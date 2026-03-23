Gianluca Pagliuca, ex portiere di Inter, Bologna, Sampdoria e della Nazionale, ha espresso un giudizio cauto ma fiducioso sulle possibilità dell’Italia di qualificarsi per il prossimo Mondiale. Intervenendo a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1, Pagliuca ha invitato alla massima concentrazione, sottolineando l’importanza di dare il 100% in vista degli impegni decisivi.

L’ex numero uno ha condiviso le sue preoccupazioni, affermando: “Sono rimasto scottato dalle ultime due eliminazioni, stavolta voglio essere un po’ più cauto. L’Irlanda del Nord è alla nostra portata, come lo era la Macedonia del Nord.

Spero avremo fatto tesoro delle esperienze precedenti. Speriamo basti il 100%”. Pagliuca ha poi analizzato il momento attuale della Nazionale: “L’Italia sta vivendo un ciclo particolare, adesso siamo un po’ in calo. C’è qualche Nazionale più forte di noi, ma se giochiamo al massimo delle nostre possibilità abbiamo ottime chances di andare al Mondiale”.

Il cammino dell'Italia verso il Mondiale

Il percorso dell’Italia verso la qualificazione al Mondiale 2026 prevede l’affronto dell’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff, in programma il 26 marzo 2026. In caso di successo, gli Azzurri si giocheranno l’accesso alla fase finale contro la vincente tra Galles e Bosnia nella finale del 31 marzo 2026.

L’Irlanda del Nord, attualmente 69ª nel ranking FIFA, non partecipa a una fase finale mondiale dal 1958, anno in cui eliminò proprio l’Italia. La nazionale nordirlandese è considerata una squadra robusta e spigolosa, con pochi giocatori militanti in Premier League e la maggior parte impegnati in divisioni inferiori inglesi.

Il campionato e le prospettive dell’Inter

Pagliuca ha poi rivolto lo sguardo al campionato italiano, concentrandosi in particolare sull’Inter. “L’Inter è ancora la favorita – ha dichiarato – anche se nelle ultime due partite non si è vista la squadra spumeggiante delle gare precedenti. Credo che abbia ancora il 70% di possibilità di vincere lo Scudetto, ma ora basta passi falsi”.

L’ex portiere ha quindi messo in guardia i nerazzurri, evidenziando la necessità di non commettere ulteriori errori per mantenere salda la leadership.

Il tema del portiere nerazzurro

Infine, l’ex estremo difensore ha commentato la situazione del portiere dell’Inter, un ruolo che lo ha visto protagonista in passato. “Vicario è un buon portiere, si è fatto strada ma secondo me non è il miglior portiere in giro in questo momento”, ha affermato. Pagliuca ha riconosciuto l’esistenza di “dinamiche e intrecci di mercato”, ma ha ribadito la sua convinzione che “ci sono diversi portieri migliori di lui”. Ha concluso con un augurio: “Se dovesse essere Vicario, spero per l’Inter che sia la scelta giusta”.