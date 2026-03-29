La penultima giornata della Serie A1 2025/26 di pallamano femminile ha visto l'AC Life Style Erice conquistare matematicamente il primo posto nella regular season. Le Arpie completano una nuova giornata perfetta e si garantiscono il vantaggio del fattore campo durante i quarti di finale. Lucia Dalle Crode e compagne, dopo aver regolato per 23-45 le rappresentanti del Sirio Toyota Teramo, inseguono la quarta finale Scudetto consecutiva, pur avendo sempre dovuto cedere all’atto conclusivo nelle precedenti occasioni.

La Jomi Salerno ha siglato il secondo posto assoluto in classifica imponendosi per 33-26 nel big match contro il Cassano Magnago.

Le campionesse d’Italia hanno rispettato il pronostico della vigilia, mentre le atlete di Davide Kolec mantengono comunque il quarto posto nella regular season. Il Brixen Südtirol si conferma quindi terzo grazie anche a una nuova affermazione nei confronti del Cellini Padova (28-30). Due punti importantissimi sono stati conquistati dal Germancar Nuoro, che è riuscito a prendersi una significativa rivincita contro il Mezzocorona, avendo la meglio per 31-27. La compagine trentina resta all’ultimo posto in campionato, a un passo dalla retrocessione automatica. Penultima piazza al momento per la Securfox Ariosto Ferrara, in difficoltà come da copione contro il Leno (31-35).

Risultati e classifica aggiornata della Serie A1 femminile

Menzione finale per Casalgrande Padana e Alì-Best Espresso Mestrino. Il duello si è concluso sul 17 pari, un risultato influente per le reggiane che sono già certe di contendersi nelle prossime settimane una chance durante i sempre avvincenti Playoffs. Il 4 aprile sono in programma le gare della 22ª e ultima giornata di regular season, decisive per definire gli ultimi piazzamenti nelle prime otto posizioni (Playoffs).

Risultati del weekend:

Germancar Nuoro – Mezzocorona 31-27

Securfox Ariosto Ferrara – Leno 31-35

Jomi Salerno – Cassano Magnago 33-26

Sirio Toyota Teramo – AC Life Style Erice 23-45

Casalgrande Padana – Alì-Best Espresso Mestrino 17-17

Cellini Padova – Brixen Südtirol 28-30

Classifica aggiornata: