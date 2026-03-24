La nazionale italiana di pallamano è stata inserita nella seconda fascia del sorteggio per le qualificazioni agli Europei 2028. Il torneo continentale si terrà dal 13 al 30 gennaio tra Portogallo, Spagna e Svizzera. Il sorteggio, a Lisbona il 26 marzo alle ore 19:00, vedrà l’Italia a caccia del pass per la fase finale.

La seconda fascia, che include gli azzurri, comprende Austria, Repubblica Ceca, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Olanda, Polonia e Serbia. Le teste di serie sono Croazia, Francia, Germania, Ungheria, Islanda, Norvegia, Slovenia e Svezia.

L'Italia, pur non tra le favorite assolute, vanta una posizione di rilievo che testimonia la sua crescita e il valore raggiunti.

Percorso di Qualificazione e Date Chiave

Il cammino degli azzurri inizierà a novembre, con un match in casa (quarta fascia) e una trasferta (terza urna). Il calendario delle qualificazioni prevede sei giornate: Round 1 (4/5 novembre 2026), Round 2 (7/8 novembre 2026), Round 3 (10/11 marzo 2027), Round 4 (13/14 marzo 2027), Round 5 (5/6 maggio 2027) e Round 6 (9 maggio 2027 alle ore 18:00). Lo scontro potenzialmente decisivo, contro una squadra della terza urna, si disputerà in casa nell’ultima giornata.

Formula e Criteri di Qualificazione

La formula delle qualificazioni prevede l'accesso agli Europei per le prime due classificate di ciascun girone e le quattro migliori terze.

La graduatoria delle terze sarà stilata considerando i risultati contro le prime e le seconde del proprio gruppo. Questo sistema rende ogni partita cruciale, specie gli scontri diretti con avversarie di fascia superiore.

L’inserimento dell’Italia in seconda fascia rappresenta un passo avanti per la pallamano nazionale. Gli azzurri affronteranno le qualificazioni con fiducia e ambizione, puntando a un posto tra le migliori del continente.